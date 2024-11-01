英超｜曼聯落實艾摩廉月中掌舵　首戰對手葉士域治

英超球會曼聯今日（1日）公布，在等待工作證等手續後，葡萄牙教練的艾摩廉（Ruben Amorim），將在本月11日才出任球會的領隊工作，而期間雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）仍會帶領球隊出戰3場比賽。艾摩廉的首場比賽，預計是月底曼聯對葉士域治的聯賽。

曼聯在今日公布，已經與艾摩廉達成協議，並簽約至2027年6月，同時球會會有1年的合約選擇，可以與他延長合約。而艾摩廉會在11月11日才接手領隊工作，此期間會繼續由雲尼斯達萊領軍。而士砵亭在聲明中披露，曼聯將要支付艾摩廉1,100萬歐元的解約金。