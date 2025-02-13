英超｜曼聯裁員潮持續　傳將再削200職位

由英國富商拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）入主曼聯成為小股東，並由其英力士集團管理下，曼聯在過去一年已裁減250個職員，當中包括作為受薪大使的前領隊費格遜（Sir Alex Ferguson），估計每年已經節省4,500萬英鎊。根據英國廣播公司（BBC）的報道，指有球會內部資深的消息指出，球會在尋求方法削減開支。並指球會過去3年達3億英鎊的赤字是不可以持續。

傳關閉倫敦辦公室

報道指，英力士集團計劃再裁減100至200個職位，還有可能關閉球會在倫敦的辦公室，不過球會就否認，稱辦公室有助球會聯繫資金市場及全球合作夥伴。拉特克里夫在去年12月也表示過，更多「困難和不受歡迎的決定」在有需要下將持續。而過去一些奧脫福的職員，包括被裁員工都承認球會內部架構「擁腫」，只是有關裁員規模令人震驚及憤怒。

報道又指，拉特克里夫已經向球會注資3億英鎊作為卡靈頓訓練基地以及新球場重建計劃的資金，同時他們仍需要考慮是興建新球場還是改建現有的奧脫福球場，當中新球場的成本將超過20億英鎊，而改建就要15億英鎊。曼聯的財務報告指，球會上年度至到6月30日為止，虧損1.132億英鎊，而在過去5年虧損達3.7億英鎊。