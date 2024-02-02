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體育
2024-02-02 12:41:57

英超｜曼聯補時靠小將建功　主場4:3險勝狼隊（附比賽精華）

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邁奴在補時建功，為曼聯擊敗狼隊。(路透社)

邁奴在補時建功，為曼聯擊敗狼隊。(路透社)

曼聯作客狼隊差點又再失分。在周中的英超賽事，曼聯作客憑小將邁奴（Kobbie Mainoo）在補時7分鐘建功，以4:3擊敗狼隊，為球隊全取3分。

門將奧拿拿（Andre Onana）在踢畢令人失望的非洲國家盃後，返回球會就為曼聯正選上陣。紅魔鬼在這場聯賽，早段已取得領先。被指「夜蒲」受罰及道歉的拉舒福特（Marcus Rashford）在5分鐘禁區勁射入網，令曼聯打開紀錄。到22分鐘，海倫（Rasmus Hojlund）接應勞基梳爾（Luke Shaw）地波傳中，前柱撞入，曼聯半場憑這兩入球領先。

拉舒福特為曼聯先開紀錄。(路透社) 梳爾傳中由海倫為曼聯射成2:0。(路透社) 麥湯米尼為曼聯頂成3:1。(路透社) 尼圖在補閎5分鐘，為狼隊一度追平3:3。(路透社) 邁奴補時7分鐘射門，令曼聯以4:3獲勝。(路透社) 基爾文轉身為狼隊射成2:3。(路透社)

下半場狼隊在71分鐘搏得12碼，球證認為曼聯中場的卡斯米路（Casemiro）踢跌對手，沙拉比亞（Pablo Sarabia）操刀射入，狼隊追近至1:2。而麥湯米尼（Scott McTominay）在4分鐘後接應角球頂入，令曼聯再度領先。不過狼隊在85分鐘同樣獲得一個角球，隊長的麥斯基爾文（Max Kilman）把握隊友攻門，他先控下，轉身抽入成2:3。到補時的5分鐘，狼隊更憑柏度尼圖（Pedro Neto）禁區右路射近柱地波入網扳平。可是狼隊最終還是無法取得分數，因為18歲的邁奴在2分鐘後，個人殺入禁區輕輕地波彎向遠柱，令曼聯以4:3取勝。

韋斯咸1:1般尼茅夫

紅魔贏波後，以35分升上聯賽第7位，與第6名的韋斯咸相差1分。同日的另一場聯賽，韋斯咸就與般尼茅夫各一言和，以1:1打成平手。

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