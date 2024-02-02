英超｜曼聯補時靠小將建功　主場4:3險勝狼隊（附比賽精華）

曼聯作客狼隊差點又再失分。在周中的英超賽事，曼聯作客憑小將邁奴（Kobbie Mainoo）在補時7分鐘建功，以4:3擊敗狼隊，為球隊全取3分。

門將奧拿拿（Andre Onana）在踢畢令人失望的非洲國家盃後，返回球會就為曼聯正選上陣。紅魔鬼在這場聯賽，早段已取得領先。被指「夜蒲」受罰及道歉的拉舒福特（Marcus Rashford）在5分鐘禁區勁射入網，令曼聯打開紀錄。到22分鐘，海倫（Rasmus Hojlund）接應勞基梳爾（Luke Shaw）地波傳中，前柱撞入，曼聯半場憑這兩入球領先。