曼聯在周日（28日）英超作客韋斯咸負1:2，聯賽9戰3勝2和4負，跌至第14名，落後榜首曼城12分，距離降班區只有7分差距。球會周一（29日）宣布解除領隊滕哈格（Erik ten Hag）職務，名宿助教「雲佬」雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）會暫代領隊一職，直至球會成功尋找適合人選出任正式領隊。

自費格遜（Sir Alex Ferguson）退休以來，「雲佬」是曼聯近11年的第9位主帥，為後費格遜年代第四名「救火」的名宿，他領軍首戰是周四凌晨聯賽盃對李斯特城，而下場聯賽將在周一凌晨對車路士。48歲的雲尼斯達萊在2001年至06年期間曾效力曼聯，在150場英超中攻入95球，協助贏得英超及足總盃冠軍，他掛靴後轉任教練，曾做荷蘭隊的助教及燕豪芬的主帥，他在2022至23年球季曾領燕豪芬贏得荷蘭盃，今夏重返曼聯「降呢」做滕帥副手，當時有傳他是對方一旦離任後的「B計劃」，想不到僅三個月便成真。

54歲的滕哈格任教兩年半以來，分別取得2023年聯賽盃及2024年足總盃，去季意外地擊敗曼城捧足總盃，更獲得曼聯球員及球迷支持，成功打動高層拍板留任，惟他於聯賽及歐洲賽表現不如意，其天價水貨引援如巴西翼鋒安東尼及戰術一直受到球迷批評。

曼聯今夏與滕哈格續約一年，如今將要支付1,750萬英鎊賠償金。報道指高層內部對解僱取得一致同意，因為球隊已缺乏動力及進步，加上今季在聯賽及歐霸盃開局差劣，難找到不換人理由。滕哈格在奧脫福執教128場賽事，勝70場、和23場、錄35場敗仗，得勝率54.7%。