英超｜曼聯負熱刺跌至第15　艾摩廉嘆份工太難：仍堅持理念

曼聯低處未算低，傷兵滿營的紅魔於周日英超作客0:1不敵熱刺，聯賽榜跌落第15位，雖然距降班區仍有12分差距，理論上仍未捲入危機，不過主帥艾摩廉（Ruben Amorim）對困境束手無策。該位葡萄牙教頭執教14場聯賽只得4勝2和8負，追平1958年看守領隊占美梅菲紀錄，淪為曼聯近67年最差領隊。

占士麥迪臣在今仗13分鐘近門右腳破網，協助熱刺全取3分，目前25戰有30分排第12位，曼聯以25戰29分排第15位，距離降班區「尾三」的葉士域治有12分之遙，理論上毋須擔心要護級。

距離降班區12分

曼聯近日爆出大量傷兵，利辛度馬天尼斯及阿密特迪亞路先後提早收咧，邁奴、烏加迪、約羅等亦因傷倦勤，今仗後備席9個球員只有域陀連迪路夫是一隊球員，其他均為青年軍，結果艾摩廉於91分鐘先做全場唯一換人，以新星前鋒捷多奧比入替卡斯米路。

艾摩廉賽後表示理解球迷及媒體的看法，惟不擔心帥位，又指工作雖然艱難，但仍會堅持自身理念，努力令曼聯再次贏得勝利：「我們希望球員們能盡快復元，我想在下一仗前，有些球員能復出。英超是世界上最艱難的聯賽，我需謹慎對待小將。我感覺球隊在場上一直都有機會進球，所以不想調整。但不必擔心，年輕球員將會出場。球隊一直都在努力，所以我感覺沒必要換人。」