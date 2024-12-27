英超｜曼聯負狼隊列14位 艾摩廉創紅魔新帥92年最差開局

曼聯中場般奴費南迪斯對狼隊兩黃一紅，是他今季第3度被逐。（路透社）

曼聯在英超作客狼隊，在般奴貴南迪斯47分鐘兩黃一紅後，被馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）直入角球及黃喜燦射破大門，以0︰2見負。連同聯賽盃負熱刺及上輪聯賽算般尼茅夫三蛋後，曼聯已3連敗。曼聯新領隊艾摩廉（Ruben Amorim）執教首10場有5場見負，改寫了曼聯自1932年以來最差新帥開局，而且他首7場英超輸了4場更已打破曼聯隊史最差紀錄。

曼聯11分落後阿仙奴

艾摩廉季中上任首3場不敗，但密月期短暫，連同今場不敵狼隊，他執教曼聯前10場戰績為4勝1和5負，當中近7場只有2勝5負。他賽後承認正處於困局︰「踢英超以11個球員贏波已不易，何況只有10個人？長路漫漫，我們要行動，要贏波才可以把新意念注入球員腦中，沒有成績更難以令人相信。」

曼聯以18戰22分列英超14名，與少踢一場列第4名的阿仙奴相差11分，艾摩廉被問到來季或未能出戰歐洲賽時，未有正面回應︰「球場內、球場外都需要做很多事，因此踢好當下每一場吧，我們要好好利用訓練每一分鐘。」