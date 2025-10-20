英超｜曼聯賽後2分落後利物浦 艾摩廉承認贏波有運

大讚曼聯球員有鬥志

曼聯贏波後以13分列英超第9，僅以2分落後第3名的利物浦、6分落後榜首阿仙奴。艾摩廉未有自滿，稱已把集中力放在來仗白禮頓身上︰「贏波只代表三分及一場美好的勝仗，今日而言重要，但去到明天已沒有太大意義。今場關鍵時候曼聯有運，球員每一球都盡力。下半場雖然一度失去冷靜，但最重要是鬥志，只要有鬥志就有機會取勝。」

艾摩廉提到門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）的撲救及對手起腳中柱都是轉捩點，更大讚贏波功臣馬古尼︰「我一早知道他做得到，他有經驗去輔助隊友。」

雙紅會最佳球員哈利馬古尼指今場勝仗非常重要︰「近年利物浦都在曼聯之上，令曼聯球迷不常感受到今日的快樂。因此今場大家都等了很久。相信這3分可以為曼迷帶來一個美滿的晚上，大家都可以快樂地回家。」般奴費南迪斯助攻馬古尼頭槌建功，令般奴累積52次英超助攻，超越簡東拿。他賽後表示︰「艾摩廉執教後首度英超2連勝？如下輪未能取勝，數據將會毫無意義。我們會專注備戰下一場比賽，羸波令曼聯在聯賽榜追近前列很重要。」