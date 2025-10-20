熱門搜尋:
體育
2025-10-20 02:25:37

英超｜曼聯賽後2分落後利物浦 艾摩廉承認贏波有運

英超｜曼聯賽後2分落後利物浦 艾摩廉承認贏波有運。（美聯社）

曼聯在「雙紅會」以2︰1擊敗利物浦，近10年首度英超作客利物浦贏波，曼聯主帥艾摩廉承認贏波有運氣成份，但他認為球員的鬥志亦是贏波的關鍵。至於而利物浦自2014年11月後，再次迎來4連敗。隊長雲迪積克認為利物浦太心急及大意致敗。

 

利物浦不敵曼聯後4連敗。（美聯社） 利物浦沙拿狀態低沉。（路透社） 曼聯賽後僅以2分落後利物浦。（路透社） 曼聯隊長般奴費南迪斯認為三分重要。（美聯社） 曼聯英超2連勝，士氣正盛。（美聯社） 曼聯的哈利馬古尼為贏波功臣。（美聯社） 曼聯的哈利馬古尼為贏波功臣。（路透社）

大讚曼聯球員有鬥志

曼聯贏波後以13分列英超第9，僅以2分落後第3名的利物浦、6分落後榜首阿仙奴。艾摩廉未有自滿，稱已把集中力放在來仗白禮頓身上︰「贏波只代表三分及一場美好的勝仗，今日而言重要，但去到明天已沒有太大意義。今場關鍵時候曼聯有運，球員每一球都盡力。下半場雖然一度失去冷靜，但最重要是鬥志，只要有鬥志就有機會取勝。」

艾摩廉提到門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）的撲救及對手起腳中柱都是轉捩點，更大讚贏波功臣馬古尼︰「我一早知道他做得到，他有經驗去輔助隊友。」

雙紅會最佳球員哈利馬古尼指今場勝仗非常重要︰「近年利物浦都在曼聯之上，令曼聯球迷不常感受到今日的快樂。因此今場大家都等了很久。相信這3分可以為曼迷帶來一個美滿的晚上，大家都可以快樂地回家。」般奴費南迪斯助攻馬古尼頭槌建功，令般奴累積52次英超助攻，超越簡東拿。他賽後表示︰「艾摩廉執教後首度英超2連勝？如下輪未能取勝，數據將會毫無意義。我們會專注備戰下一場比賽，羸波令曼聯在聯賽榜追近前列很重要。」

雲迪積克斥第二球太大意

利物浦隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）指第二個失球太大意︰「我們努力追平及嘗試反勝，卻這樣失第二球令人失望。全場而言利物浦太心急了，相反曼聯很有耐性，沒有推前逼搶之餘，亦沒有給予太多空間。無論如何，我們製造了很多入球機會，但現實仍然是輸了。」被問到開賽62秒就失球，雲迪積克沒有投訴球證奧利華，只說隊友受傷後麥比奧莫在窄角球仍射得入，並不容易。

曼聯名宿堅尼（Roy Keane）指曼聯贏得關鍵一仗︰「我不會說曼聯回來了，近年球員常被批評，但單看今場，曼聯上下都展示勇氣，令你相信他們會取得入球。曼聯球員值得享受今場勝仗，但現在他們的任務是要繼續交出相同表現。」至於加利尼維利則為艾摩廉高興︰「他需要勝仗應付巨大壓力。今場曼聯在重要一役交出表現，寄望只是一切的起點。相信延續下去艾摩廉可以執教3年吧。」

曼聯主帥艾摩廉認為球員併盡是贏波原因。（美聯社）

