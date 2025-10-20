英超「雙紅會」，作客的曼聯憑麥比奧莫（Bryan Mbeumo）62秒入球，加上哈利馬古尼建功，以2︰1擊敗主場的利物浦，為艾摩廉上任後首度英超兩連勝。 利物浦正選收起科利安華迪斯（Florian Wirtz），以伊沙克、沙拿及加普（Cody Gakpo）攻堅，門將續由馬馬達舒維利(Mamardashvili)取代受傷的艾利臣把關。 曼聯則收起施斯高(Sesko)，馬菲斯根夏(Matheus Cunha)、麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及美臣蒙特（Mason Mount）負責爭取入球，中場由般奴南迪南斯、卡斯米路兩名經驗十足的球員擔正，兩隻翼衛達洛治（Diogo Dalot）、阿密特迪亞路（Amad Diallo）加上勞基梳爾(Luke Shaw)、哈利馬古尼（Harry Maguire）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）合作，今季新加盟的門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）在對辛特蘭時零失球，今場續為曼聯把關。

失球前麥亞里士打頭部受傷倒地 利物浦近6場都未能保持不失球，今場開賽1分多鐘就被阿密特迪亞路妙予麥比奧莫射破大門。雖然阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在失球前頭部受傷倒地，球證奧利華（Michael Oliver）沒有吹停，入球成立，為英超雙紅會自1995年後，首次開賽2分鐘內出現入球。利物浦企穩陣腳後，一次反擊由沙拿妙傳予加普，後者起腳彎向遠柱但中柱彈出。23分鐘曼聯還以顏色，迪亞路引空後傳中予無人看管的般奴命射，同樣中柱不入。利物浦逐漸加壓，32分鐘加普左路傳中省中般奴費南迪斯後中楣，2分鐘後干拿迪直線予伊沙克半單刀，被拉文斯用腳救出。 利物浦控球率達60%，7次起腳都較曼聯多，但曼聯半場1︰0領前。



49分鐘加普左路勁射，再次中柱彈出，令曼聯防線再次響起警號。卡斯米路58分鐘傷出由入替加強活力，同時多古（Patrick Dorgu）入替迪亞路，再以施斯高換入美臣蒙特。而利物浦在61分鐘3個調動，由科利安華迪斯（Florian Wirtz）、伊傑迪基（Hugo Ekitike）及鍾斯上陣。72分鐘利物浦再換入費特歷高基艾沙擺出「全攻陣」，6分鐘後基艾沙傳中予加普射入空門，為利物浦追成1︰1。 以為利物浦形勢大好之際，哈利馬古尼（Harry Maguire）混戰中頂入成2︰1完場。



利物浦接連不敵水晶宮、加拉塔沙雷、車路士及曼聯，各項賽事4連敗後急需反彈。利物浦將在10月23日凌晨3時作客法蘭克福，下輪英超將在下周日（10月26日）凌晨3時作客賓福特。 曼聯近十年首度英超作客勝利物浦 艾摩廉執教曼聯近一年來，接連擊敗新特蘭及利物浦，終於首嘗英超兩連勝。曼聯自2016年1月後，時隔近10年再次在英超作客晨菲路贏波。當時憑朗尼建功，在雲高爾領軍下擊敗高普任教的利物浦。曼聯將在下周日主場迎戰白禮頓，及後將作客易帥後的諾定咸森林。