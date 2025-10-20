熱門搜尋:
體育
2025-10-20 01:25:00

英超｜曼聯贈利物浦4連敗　艾摩廉聯賽首度連勝

利物浦近6場都未能保持不失球，今場開賽1分多鐘就被阿密特迪亞路妙予麥比奧莫射破大門。（路透社）

英超「雙紅會」，作客的曼聯憑麥比奧莫（Bryan Mbeumo）62秒入球，加上哈利馬古尼（Harry Maguire）建功，以2:1擊敗主場的利物浦，為艾摩廉（Ruben Amorim）上任後首度英超兩連勝。

利物浦正選收起科利安華迪斯（Florian Wirtz），以阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及加普（Cody Gakpo）攻堅，門將續由馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）取代受傷的艾利臣比加（Alisson Becker）把關。

曼聯則收起施斯高（Benjamin Sesko），馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）、麥比奧莫及美臣蒙特（Mason Mount）負責爭取入球，中場由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、卡斯米路（Casemiro）2名經驗十足的球員擔正，2隻翼衛達洛治（Diogo Dalot）、阿密特迪亞路（Amad Diallo）加上勞基梳爾（Luke Shaw）、馬古尼、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）合作，今季新加盟的門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）在對新特蘭時零失球，今場續為曼聯把關。

麥比奧莫（Bryan Mbeumo）為曼聯射破利物浦大門。（路透社） 麥比奧莫（Bryan Mbeumo）為曼聯射破利物浦大門。（路透社） 利物浦主場對曼聯，球證奧利華判決引起爭議。（路透社） 利物浦中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在失球前頭部受傷倒地。（美聯社） 利物浦主場對曼聯。（美聯社） 利物浦主場對曼聯。（美聯社） 曼聯主帥艾摩廉神情嚴肅。（路透社）

失球前麥亞里士打頭部受傷倒地

利物浦近6場都未能保持不失球，今場開賽1分多鐘就被阿密特迪亞路妙予麥比奧莫射破大門。雖然阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在失球前頭部受傷倒地，球證奧利華（Michael Oliver）沒有吹停，入球成立，為英超雙紅會自1995年後，首次開賽2分鐘內出現入球。利物浦企穩陣腳後，一次反擊由沙拿妙傳予加普，後者起腳彎向遠柱但中柱彈出。23分鐘曼聯還以顏色，迪亞路引空後傳中予無人看管的般奴命射，同樣中柱不入。利物浦逐漸加壓，32分鐘加普左路傳中省中般奴費南迪斯後中楣，2分鐘後干拿迪直線予伊沙克半單刀，被拉文斯用腳救出。

利物浦控球率達60%，7次起腳都較曼聯多，但曼聯半場1：0領前。
 

英超雙紅會利物浦主場對曼聯，卡斯米路下半場傷出。（路透社） 英超雙紅會利物浦主場對曼聯，般奴費南迪斯助攻助守。（美聯社） 英超雙紅會利物浦主場對曼聯，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）頭部受傷後「戴帽」續戰。（美聯社） 英超雙紅會利物浦主場對曼聯，伊沙克半單刀被辛尼拉文斯（Senne Lammens）封出。（美聯社） 加普為利物浦射成1︰1。（路透社） 加普接應基艾沙助攻，為利物浦射成1︰1。（路透社） 英超雙紅會利物浦主場對曼聯。（路透社） 英超雙紅會利物浦主場對曼聯，艾摩廉臨場教路。（路透社） 曼聯主帥艾摩廉非常投入。（路透社）

49分鐘加普左路勁射，再次中柱彈出，令曼聯防線再次響起警號。卡斯米路58分鐘傷出由入替加強活力，同時多古（Patrick Dorgu）入替迪亞路，再以施斯高換入美臣蒙特。而利物浦在61分鐘3個調動，由科利安華迪斯（Florian Wirtz）、伊傑迪基（Hugo Ekitike）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）上陣。72分鐘利物浦再換入費特歷高基艾沙擺出「全攻陣」，6分鐘後費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）傳中予加普射入空門，為利物浦追成1:1。

以為利物浦形勢大好之際，哈利馬古尼混戰中頂入成2:1完場。

利物浦接連不敵水晶宮、加拉塔沙雷、車路士及曼聯，各項賽事4連敗後急需反彈。利物浦將在10月23日凌晨3時作客法蘭克福，下輪英超將在下周日（10月26日）凌晨3時作客賓福特。

曼聯近十年首度英超作客勝利物浦

艾摩廉執教曼聯近一年來，接連擊敗新特蘭及利物浦，終於首嘗英超2連勝。曼聯自2016年1月後，時隔近10年再次在英超作客晏菲路贏波。當時憑朗尼（Wayne Rooney）建功，在雲高爾（Louis van Gaal）領軍下擊敗高普（Jurgen Klopp）任教的利物浦。曼聯將在下周日主場迎戰白禮頓，及後將作客易帥後的諾定咸森林。

曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）頂成2︰1。（路透社）

