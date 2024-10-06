英超｜曼聯車路士齊失分

英超阿士東維拉主場迎戰曼聯，雙方最終齊「食白和」，0比0言和。 今仗曼聯後防換上剛於歐霸盃「後備入波」的哈利馬古尼夥拍伊雲斯鎮守中路；而阿士東維拉領隊艾馬利則續以奧利屈堅斯掛帥，「超級後備」杜蘭繼續等待出場搏殺。 下半場戰情激烈 兩隊接戰後踢來均勢，上半場埋門機會不多，半場互無紀錄。曼聯主帥滕哈格半場作出兩個調動，由迪列特換入已領黃牌的馬古尼，右閘亦以連迪路夫替代馬沙拿維。雙方下半場攻勢較多及有威脅，拉舒福特先在左路禁區頂勁射，被對方門將達米安馬天尼斯沒收。之後維拉亦接連取得埋門機會，先有泰利文斯禁區頂抽射，被奧拿拿撲走。屈堅斯之後的勁射，僅越楣而去。維拉其後進一步加強攻力，換入杜蘭與屈堅斯同場攻堅。

今場最接近開紀錄的一刻於67分鐘出現，般奴費南迪斯在進攻左路禁區外處理罰球，皮球彎過人牆直飛死角，可惜中楣不入，近期頗「黑仔」的B費仍未能在英超開齋。至76分鐘，後備入替的紅魔翼鋒安東尼右路禁區頂勁射，皮球又被維拉鋼門馬天尼斯接實。臨完場前維拉亦有絕佳入球機會，但被門前的達洛治擋出。最終雙方未能取得入球，各得1分。

曼聯各項賽事連續5場不勝，賽後英超7戰得8分，繼續留在聯賽榜「下半版」，而阿士東維拉則7戰得14分排第5。