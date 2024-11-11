英超｜曼聯輕取李斯特城迎接新帥　車路士迫和阿仙奴

曼聯的新主教練艾摩廉（Ruben Amorim）今日（11日）才接掌球隊。而雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）作為暫代領隊的最後一場領軍，紅魔主場以3:0擊敗升班馬的李斯特城，在「雲佬」任內取得3勝1和不敗的戰績。而英超的倫敦打吡，車路士在主場迫和阿仙奴，令榜首的利物浦拉開9分距離。
雲佬作為曼聯暫代主帥的最後一場比賽，也是般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）第250次代表曼聯上陣。這位葡萄牙中場在17分鐘禁區頂彎遠柱，為主場的紅魔打開紀錄。到38分鐘，他接應隊友的傳中，禁區近門的頭槌，被對方守將的域陀基斯甸臣（Victor Kristiansen）膝蓋改變方向，半場令曼聯領先2:0。下半場曼聯再有阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）禁區頂與般奴一樣彎遠柱，令曼聯最終鎖定3:0的勝果完場。
雲尼斯達萊指狀態未明
帶領曼聯保持4場的不敗，雲佬在賽後表示：「在完成這4場比賽，我感覺是一個時期的結束，未來又將開始，這是我的感受。能與球迷分享這是一個美麗的時刻，是很特別的。」雲尼斯達萊表示，仍高興與球會的溝通，又表示即使自己作為臨時工作，也獲得球會的清晰溝通。對於未來他表示：「對我而言一切清楚時很重要，我很欣賞這一點。到最後，最重要仍是這個球會，我來擔任這職位就為支持他們。就如我所說過，我是想未來繼續做落去，而現在我們的溝通仍然可以的『在4場之後，需要與你及你的同事溝通，目前情況未能確定』。所以我期待在今日或明日聽到他們回應」
至於聯賽前列的兩支倫敦球會車路士及阿仙奴的打吡戰，阿仙奴雖然有加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在60分鐘打開紀錄，不過10分鐘後柏度尼圖（Pedro Neto）為車路士扳平，最終雙方以1:1言和。車路士目前與阿仙奴、諾定咸森林及白禮頓同得19分，不過車路士的得失球較好排第3，而阿仙奴排第4，然而他們與榜首的利物浦已拉開9分的差距。