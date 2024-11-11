英超｜曼聯輕取李斯特城迎接新帥　車路士迫和阿仙奴

最後一場以臨代領隊身份領軍的雲尼斯達萊，為曼聯取得3勝1和的不敗戰績。(路透社)

曼聯的新主教練艾摩廉（Ruben Amorim）今日（11日）才接掌球隊。而雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）作為暫代領隊的最後一場領軍，紅魔主場以3:0擊敗升班馬的李斯特城，在「雲佬」任內取得3勝1和不敗的戰績。而英超的倫敦打吡，車路士在主場迫和阿仙奴，令榜首的利物浦拉開9分距離。

雲佬作為曼聯暫代主帥的最後一場比賽，也是般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）第250次代表曼聯上陣。這位葡萄牙中場在17分鐘禁區頂彎遠柱，為主場的紅魔打開紀錄。到38分鐘，他接應隊友的傳中，禁區近門的頭槌，被對方守將的域陀基斯甸臣（Victor Kristiansen）膝蓋改變方向，半場令曼聯領先2:0。下半場曼聯再有阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）禁區頂與般奴一樣彎遠柱，令曼聯最終鎖定3:0的勝果完場。