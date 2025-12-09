英超｜曼聯輕取榜尾狼隊　升聯賽第6

曼聯作客憑隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）梅開二度，加上麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及美臣蒙特（Mason Mount）的入球，以4:1擊敗聯賽榜尾的狼隊，升上聯賽的第6位，與前4的水晶宮僅差1分。
因為狼隊球迷號召，延遲15分鐘入場向球會的老闆，中國復星集團抗議。而曼聯就在25分鐘才打開紀錄，般奴費南迪斯禁區內把握到機會射入。而狼隊在上半場補時的2分鐘，由比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）把握到機會，結束球隊540分鐘的入球荒，半場追平1:1。然而換邊後僅6分鐘，麥比奧莫接應反擊，門前射入為曼聯再度領前，之後美臣蒙特62分鐘再下一城，令紅魔拉開比數。直到82分鐘，曼聯獲得12碼，般奴操刀為紅魔射成4:1，贏波的曼聯以25分升上聯賽第6，與車路士同分，落後第4的水晶宮1分。
艾摩廉：我們進步了很多
曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）賽後表示：「我們入了4球，但我們有很多射門，我不能把這狀況與把握力提升連繫起來，但是我們進步了很多。如果你把今季與上季相比，我們創造了很多機會，入更多的入球，並且有更多確切的威脅。我對此非常高興。」美臣蒙特就表示：「我覺得一些合作變得很利落，狀態很好，這是我們做到了的。我們知道我們可以做到這樣，因為我們創造到很多機會，而我們可以作為前鋒球員去取得入球。我覺得我們穩固地向前，而防守更像是一個團隊，讓他們沒有任何機會去取回比賽主導。」