英超｜曼聯輕取榜尾狼隊　升聯賽第6

曼聯作客憑隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）梅開二度，加上麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及美臣蒙特（Mason Mount）的入球，以4:1擊敗聯賽榜尾的狼隊，升上聯賽的第6位，與前4的水晶宮僅差1分。

因為狼隊球迷號召，延遲15分鐘入場向球會的老闆，中國復星集團抗議。而曼聯就在25分鐘才打開紀錄，般奴費南迪斯禁區內把握到機會射入。而狼隊在上半場補時的2分鐘，由比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）把握到機會，結束球隊540分鐘的入球荒，半場追平1:1。然而換邊後僅6分鐘，麥比奧莫接應反擊，門前射入為曼聯再度領前，之後美臣蒙特62分鐘再下一城，令紅魔拉開比數。直到82分鐘，曼聯獲得12碼，般奴操刀為紅魔射成4:1，贏波的曼聯以25分升上聯賽第6，與車路士同分，落後第4的水晶宮1分。