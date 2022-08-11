英超︱曼聯轉會市場或繼續受挫　傳拉比奧特不滿薪酬條件

荷蘭教練滕哈格（Erik Ten Hag）重建曼聯的計劃，在轉會市場上頻頻受挫。據多個傳媒指出，球隊取代頭號目標法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的「Plan B」，祖雲達斯中場拉比奧特（Adrien Rabiot），似乎可能會拒絕曼聯開出的合約。

雖然曼聯與祖雲達斯已經對拉比奧特的1,500萬英鎊（約1.43億港元）轉會費取得協議，並正與拉比奧射的經理人，亦即並母親進行討論。然而有意大利傳媒就表示，拉比奧特似乎沒有興趣在今夏離開祖雲達斯，而是希望可以在明年約滿後以自由身的身分離隊。而據報拉比奧特的轉會在其薪酬的討論上停滯，故這位27歲的法國中場，最終會否「入魔」仍是未知數。

而不少傳媒亦指出，拉比奧特在近季的表現並不比目前曼聯的一對防中好，加上其母一直被指是「麻煩友」，質疑曼聯在「送走」保羅普巴（Paul Progba）後又招來另一位「麻煩友」，令球隊更衣室繼續出現問題。

荷蘭小將為歐聯寧留隊

至於曼聯的前鋒目標之一，荷蘭PSV燕豪芬的前鋒加普（Cody Gakpo）就表態，若燕豪芬能夠繼續晉身歐聯的分組賽，他會傾向於留隊多於轉會。燕豪芬目前在歐聯外圍賽打到最後階段，只要在兩回合賽事擊敗格拉斯哥流浪就可以晉身分組賽。

另外，已轉投美職洛杉磯銀河的前曼聯前鋒「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）就表示，若然曼聯未能解決正前鋒荒的問題，自己願意免費回歸。