曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）接掌之後，賽前14場英超只得4勝2和8負，他受壓下繼續排出3-4-3陣式，除了新兵多古（Patrick Dorgu）擔任左翼衛外，舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）及海倫（Rasmus Hojlund）同列正選，中場排出卡斯米路、般奴費南迪斯、文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）。

曼聯延續對愛華頓不敗走勢

曼聯近6次對愛華頓都保持不敗，包括首循環在艾摩廉領軍下，以憑現外借維拉的拉舒福特梅開二度，加上舒亞舒克斯亦攻入兩球，於奧脫福以4︰0大勝。不過次循環形勢大不同，19分鐘愛華頓憑角球製造混戰，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬薩奧利（Noussair Mazraoui）幾下頭槌都未能清脆解圍，比圖小禁區抽入，VAR判決入球成立，助愛華頓領前。英超近兩仗沒有入球的曼聯落後下未有起色，更被愛華頓反擊被哈里遜近射，曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）撲高卻被杜哥利（Abdoulaye Doucoure）補射，愛華頓半場以2︰0領前。曼聯半場2次起腳未有中目標埋門，相反愛華頓4次攻門全數中目標。