英超曼聯作客莫耶斯執教下重生的愛華頓，以2︰2逼和避免聯賽3連敗，艾摩廉（Ruben Amorim）執教以來15場英超只有4場勝仗之下，曼聯護級壓力略減。
曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）接掌之後，賽前14場英超只得4勝2和8負，他受壓下繼續排出3-4-3陣式，除了新兵多古（Patrick Dorgu）擔任左翼衛外，舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）及海倫（Rasmus Hojlund）同列正選，中場排出卡斯米路、般奴費南迪斯、文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）。
曼聯延續對愛華頓不敗走勢
曼聯近6次對愛華頓都保持不敗，包括首循環在艾摩廉領軍下，以憑現外借維拉的拉舒福特梅開二度，加上舒亞舒克斯亦攻入兩球，於奧脫福以4︰0大勝。不過次循環形勢大不同，19分鐘愛華頓憑角球製造混戰，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬薩奧利（Noussair Mazraoui）幾下頭槌都未能清脆解圍，比圖小禁區抽入，VAR判決入球成立，助愛華頓領前。英超近兩仗沒有入球的曼聯落後下未有起色，更被愛華頓反擊被哈里遜近射，曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）撲高卻被杜哥利（Abdoulaye Doucoure）補射，愛華頓半場以2︰0領前。曼聯半場2次起腳未有中目標埋門，相反愛華頓4次攻門全數中目標。
曼聯下輪迎葉士域治
下半場曼聯略有改善，戰至62分鐘以阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）入換卡斯米路意圖增強攻力，及後再以奧比(Obi Martin)及約羅（Leny Yoro）入替，般奴費南迪斯罰球72分鐘罰球直入追成1︰2。及後烏加迪憑罰球混戰抽入成2︰2，馬古尼補時被罰拉人，但VAR後推翻判決，最終以2︰2完場。
曼聯賽後以26戰30分暫列英超15名，將在周四凌晨3時半迎戰葉士域治，至於愛華頓26戰31分。
曼聯今季英超賽程
- 葉士域治（主場）
- 阿仙奴（主場）
- 李斯特城（作客）
- 諾定咸森林（作客）
- 曼城（主場）
- 紐卡素（作客）
- 狼隊（主場）
- 般尼茅夫（作客）
- 賓福特（作客）
- 韋斯咸（主場）
- 車路士（作客）
- 阿士東維拉（主場）