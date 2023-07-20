英超︱曼聯雲迪碧克熱身賽一箭定江山　賴斯首披阿仙奴戰衣對美職聯隊

過去兩季在曼聯無法交出成績的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek），在紅魔新球季首場熱身賽，終有表現，以一記「窩利」，協助曼聯1:0擊敗法國里昂，或將在新一季爭取中場的席位。
曼聯在周三（19日）與里昂進行季前首場的熱身賽，當中從車路士加盟的美臣蒙特（Mason Mount）獲得正選。但紅魔半場僅與里昂踢平0:0。換邊後，去季一段時間養傷而鮮有上陣的雲迪碧克，以後備身份半場入替，而下半場僅4分鐘，他就接應小將丹尼爾戈爾（Daniel Gore）傳中，門前「窩利」抽入，為紅魔取得全場唯一入球，以1:0擊敗里昂。
賽後雲迪碧克表示：「這很難說我未來在那裡。我剛傷患復出，我現在訓練了數周，今日才是我首次比賽。我是健康的，但仍需要繼續和盡努力，就看看會發生甚麼吧。仍然有可能我需要走的， 一切狀況都是開放。」
車路士5球擊敗域斯咸
至於已在美國進行備戰的阿仙奴，在華盛頓與美職聯明星隊進行表演賽，在加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）、李安度杜沙特（Leandro Trossard）上半場建功之下，得以5:0大勝對手。而今仗以破英格蘭球員轉會費紀錄的迪格蘭賴斯（Declan Rice）亦有上陣，阿仙奴下半場有佐真奴（Jorginho）射入12碼，其餘入球球員還有加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）以及夏維斯（Kai Havertz）。
另外，升上英格蘭職業聯賽的域斯咸與車路士的熱身賽，車路士亦以5:0擊敗這支威爾斯球會，當中新加盟的尼干古（Christopher Nkunku）今仗亦為藍戰士取得入球。