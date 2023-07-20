英超︱曼聯雲迪碧克熱身賽一箭定江山　賴斯首披阿仙奴戰衣對美職聯隊

過去兩季在曼聯無法交出成績的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek），在紅魔新球季首場熱身賽，終有表現，以一記「窩利」，協助曼聯1:0擊敗法國里昂，或將在新一季爭取中場的席位。

曼聯在周三（19日）與里昂進行季前首場的熱身賽，當中從車路士加盟的美臣蒙特（Mason Mount）獲得正選。但紅魔半場僅與里昂踢平0:0。換邊後，去季一段時間養傷而鮮有上陣的雲迪碧克，以後備身份半場入替，而下半場僅4分鐘，他就接應小將丹尼爾戈爾（Daniel Gore）傳中，門前「窩利」抽入，為紅魔取得全場唯一入球，以1:0擊敗里昂。

賽後雲迪碧克表示：「這很難說我未來在那裡。我剛傷患復出，我現在訓練了數周，今日才是我首次比賽。我是健康的，但仍需要繼續和盡努力，就看看會發生甚麼吧。仍然有可能我需要走的， 一切狀況都是開放。」