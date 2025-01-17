英超｜曼聯靠迪亞路帽子戲法　反勝修咸頓止跌

賽前的曼聯在聯賽跌到第15，距離降班區只有7分。要避免球會95年來首次主場4連敗，今仗對修咸頓不容再失。脅上周聯賽賽和利物浦及足總盃淘汰阿仙奴的氣勢，曼聯上半場有阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）接應隊友傳送，但門前射斜。未有把握好機會之下，修咸頓在43分鐘的一次角球，皮球省中烏加迪背脊入網，令聖徒在半場取得領先。

上周與曼聯續約5年半，之前又為球隊近期頹勢而在社交媒體道歉，迪亞路場內場外成為曼聯球迷的新寵兒。他下半場82分鐘禁區傳球省中對手，但輾轉落到他面前，並快腳射入，幸運地為紅魔先追回一球。在接近完場的90分鐘，他與基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）的配合，禁區內為曼聯射入反先。補時階段迪亞路再把握對手防線未有及時解圍，為曼聯射成3:1完場。

艾摩廉指球隊表現仍未理想

賽後艾摩廉（Ruben Amorim）亦盛讚迪亞路的表現：「他做得很好，但是他仍有很多需要進步。他與場上為曼聯上陣的球員有同等的責任。他現在狀態好，而且也有一個好的球季。」至於球隊的表現，他仍不滿：「這不是一場很出色的比賽，在對利物浦及阿仙奴之後，我覺得球隊有點疲倦。我們一直都入局慢，特別是在上半場，在各線之間存在很多問題。不過我們下半場有改善，同時他們失去點力量，因為他們再人盯人。然後我們取得比賽的控制權，然後創造了機會。你會感覺到他們踢得很辛苦，但我們是值得贏波。」