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體育
2023-12-07 11:35:05

英超｜曼聯靠麥湯米尼兩球挫車路士　曼城負維拉聯賽四場不勝（附比賽精華）

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麥湯米尼的頭槌為曼聯頂成2:1。(路透社)

麥湯米尼的頭槌為曼聯頂成2:1。(路透社)

英超周中快車，曼徹斯特兩支球會交換了氣勢。曼聯在主場，憑麥湯米尼（Scott McTominay）梅開二度，以2:1擊敗車路士，相反上屆冠軍的曼城作客0:1不敵阿士東維拉，聯賽4場未贏過跌落第4。

曼聯近年狀態低沉，早已非昔日班霸，不過面對今季開局亦欠佳的車路士，9分鐘就有入球機會，安東尼馬菲奧斯（Antony）禁區被踢跌，球證在翻看VAR後，判罰12碼，不過般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀被羅拔山齊士（Robert Sanchez）撲出，作客的車路士大難不死，但是卻未有後福。10分鐘之後曼聯的進攻，哈利馬古尼（Harry Maguire）起腳雖然省中人，但皮球落在麥湯米尼腳下，他輕鬆射近柱入，曼聯還是領先。不過車路士的高爾彭馬（Cole Palmer）完半場前在禁區頂輕掃入對角，半場雙方踢平1:1。

 

羅拔山齊士中段撲出曼聯的12碼。(路透社) 麥湯米尼的補射為曼聯開紀錄。(路透社) 曼聯主場2:1贏車路士。(路透社) 曼聯主場2:1贏車路士。(路透社) 曼聯主場2:1贏車路士。(路透社) 曼聯主場2:1贏車路士。(路透社) 滕哈格否認曼聯陷入危機。(路透社)

滕哈格否認陷危機

然而換邊後還是曼聯的機會，麥湯米尼在69分鐘接應阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的傳中，在遠柱頂入，紅魔又再領先。之後曼聯有加拿祖近門射斜，而車路士又再沒有入球，最終曼聯贏2:1，聯賽暫時升上第6位，與歐聯席位的第4名只差3分。曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後被問到球會傳出內亂問題，他表示：「危機？與我們無關。我們保持冷靜，球隊在向好的方向。這不是挫敗，當然我可以令我們走得更輕鬆（取得更多入球）。我們很有活力、積極和勇敢，我們對此非常滿意。」

至於同城的曼城，作客去到伯明翰就再遇挫折。面對今季在艾馬利（Unai Emery）領軍下，成為聯賽的前列份子的阿士東維拉。維拉上半場已經有不少的射門機會，只是門將的艾達臣摩拉斯（Ederson）先後撲出里安拜尼（Leon Bailey）及柏奧托利斯（Pau Torres）的射門，而艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的一頭一腳，亦過不到維拉的阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），半場雙方互無紀錄。

維拉1:0擊敗曼城。(路透社) 維拉1:0擊敗曼城。(路透社) 維拉1:0擊敗曼城。(路透社) 維拉1:0擊敗曼城。(路透社) 維拉1:0擊敗曼城。(路透社) 拜尼的射門省中人笠入，維拉領先1:0。(路透社) 維拉門將馬天尼斯慶祝球隊贏波。(路透社)

不過下半場仍是維拉有不少攻勢，直到74分鐘，維拉的反攻，拜尼中場推進至禁區頂起腳，省中曼城的守將，笠入近柱，維拉終於打破悶局。維拉之後仍有增加比數的機會，但還是未能再取得入球，而曼城卻無力反撲，最終維拉以1:0擊敗曼城，令藍月亮聯賽3連和後再添1場敗仗，近4戰聯賽未嘗勝利。維拉贏波就升上聯賽第3，曼城跌落第4。

利物浦兩球破易帥錫菲聯

另外同日的聯賽，利物浦作客面對陣前易帥的錫菲聯，憑華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）及蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）的入球，以2:0擊敗對手，繼續守在聯賽第2位，與榜首阿仙奴相差2分。而富咸在主場就贏諾定咸森林5:0，白禮頓主場亦以2:1擊敗賓福特。

蘇保斯拉爾為利物浦射成2:0。(路透社) 雲迪積克與蘇保斯拉爾為利物浦取得入球。(路透社) 錫菲聯0:2不敵利物浦。(路透社) 白禮頓2:1贏賓福特。(路透社) 富咸5:0贏諾定咸森林。(路透社)
英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第16輪維拉對阿仙奴為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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