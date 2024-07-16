英超｜曼聯首場季前熱身不敵洛辛堡　滕帥批球隊表現未達標

英超的曼聯在周一（15日）已率先開始季前的熱身，球隊作客挪威與洛辛堡進行熱身賽。雖然多位的國家隊球星仍未歸隊，但包括拉舒福特（Marcus Rashford）、美臣蒙特（Mason Mount）及卡斯米路（Casemiro）的主將都仍有上陣。不過球隊還是在最後補時階段被對手攻入1球，以0:1落敗。主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後指球隊表現還未達到標準。

歐洲國家盃及美洲國家盃在周日（14日）才落幕，但新一個賽季已經展開。曼聯今次作客造訪挪威，帶同了18位青訓球員與洛辛堡友賽。然而仍有像拉舒福特、蒙特及卡斯米路等未有入選國家隊的球員在陣，上半場幾位主將都有上陣，但曼聯仍是未能打開紀錄。而球隊下半場換出多位青年球員之下，在補時被洛辛堡射入，新一季首仗以0:1見負。