英超｜曼聯首場季前熱身不敵洛辛堡　滕帥批球隊表現未達標

英超的曼聯在周一（15日）已率先開始季前的熱身，球隊作客挪威與洛辛堡進行熱身賽。雖然多位的國家隊球星仍未歸隊，但包括拉舒福特（Marcus Rashford）、美臣蒙特（Mason Mount）及卡斯米路（Casemiro）的主將都仍有上陣。不過球隊還是在最後補時階段被對手攻入1球，以0:1落敗。主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後指球隊表現還未達到標準。
歐洲國家盃及美洲國家盃在周日（14日）才落幕，但新一個賽季已經展開。曼聯今次作客造訪挪威，帶同了18位青訓球員與洛辛堡友賽。然而仍有像拉舒福特、蒙特及卡斯米路等未有入選國家隊的球員在陣，上半場幾位主將都有上陣，但曼聯仍是未能打開紀錄。而球隊下半場換出多位青年球員之下，在補時被洛辛堡射入，新一季首仗以0:1見負。
滕帥：曼聯的標準是要贏
滕帥賽後向球會的電視台表示：「賽果並不是次要，當然我們在季前熱身賽，但曼聯的標準是要贏得比賽，而絕對不要輸。如果你贏不到，也不要在比賽的最後一秒輸掉。當然表示是更重要，但這表現是低於標準的。」他又指：「這並不是頂級足球的水平，在頂級賽事你要達到更高的標準，這要所有個體都確定你是狀態最好。我知道現在不可能就有好的比賽狀態，並需要一些的比賽。我知道我們的對手聯賽仍在進行，他們的體能比較高。但我們是曼聯，球員來自曼聯，作為曼聯的球隊就要表現得更好。」
曼聯之後還會到蘇格蘭作客對格拉斯哥流浪,之後球隊月尾會出發去美國進行季前巡迴賽，並與阿仙奴及貝迪斯於美國友賽。之後曼聯還會在8月3日在奧脫福球場與利物浦進行熱身賽，然後下月10日會與曼城進行社區盾的賽事。英超會在8月中揭幕。