曼聯現正經歷球會現代史上最慘淡的英超賽季，排名跌至第16位。英國《太陽報》指一眾前曼聯球員，如拉舒福特、迪基亞、安東尼等離隊後卻在其他球隊大放異彩，足以做成「敗走11人」，質疑是否反而更有競爭力？

雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）以一記助攻及關鍵防守，在剛過去的周日協助韋斯咸以2:0擊敗老東家曼聯，讓紅魔在積分榜上進一步滑落。

門將位置方面，甸恩軒達臣（Dean Henderson）2023年離開奧脫福轉投水晶宮，成功坐正為正選門將，並將率隊征戰足總盃決賽鬥曼城。相比之下，曼聯今季在龍門位置問題重重，新援奧拿拿加盟後表現飄忽。而被迫走的迪基亞，在費倫天拿亦交出亮麗成績，救出不少必入射門。