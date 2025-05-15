曼聯現正經歷球會現代史上最慘淡的英超賽季，排名跌至第16位。英國《太陽報》指一眾前曼聯球員，如拉舒福特、迪基亞、安東尼等離隊後卻在其他球隊大放異彩，足以做成「敗走11人」，質疑是否反而更有競爭力？
雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）以一記助攻及關鍵防守，在剛過去的周日協助韋斯咸以2:0擊敗老東家曼聯，讓紅魔在積分榜上進一步滑落。
門將位置方面，甸恩軒達臣（Dean Henderson）2023年離開奧脫福轉投水晶宮，成功坐正為正選門將，並將率隊征戰足總盃決賽鬥曼城。相比之下，曼聯今季在龍門位置問題重重，新援奧拿拿加盟後表現飄忽。而被迫走的迪基亞，在費倫天拿亦交出亮麗成績，救出不少必入射門。
左閘位置則由一月轉會外借至燕豪芬的馬拉西亞（Tyrell Malacia）擔任，他現在參與荷甲冠軍爭奪戰，球隊現只落後榜首阿積士一分。
中堅位置由兩名現效力維拉利爾的艾歷拜利（Eric Bailly）與甘華拿（Willy Kambwala）組成，他們正協助球隊衝擊來季歐聯資格，維拉利爾現時在西甲排第五，暫坐下屆歐聯尾班車。
麥湯助拿玻里衝擊意甲
中場核心由昔日備受冷嘲熱諷的「McFred」組合——費特（Fred）與麥湯米尼（Scott McTominay）坐鎮。費特在摩連奴麾下效力費倫巴治，今季聯賽已有五球進帳，比紅魔前鋒海倫（Rasmus Højlund）更多。麥湯文尼則在干地（Antonio Conte）帶領下於拿玻里迎來生涯巔峰，已交出11入球及4助攻，助球隊領跑意甲，距冠軍僅一步之遙。
安東尼艾蘭加雙翼齊飛
翼鋒位置方面，安東尼（Antony）與艾蘭加（Anthony Elanga）今季表現亮眼。艾蘭加已成為諾定咸森林不可或缺的進攻主力，安東尼更由「圓規」變「圓神」，為貝迪斯射入不少救命波，協助球隊殺入歐協聯決賽，球迷更曾走上街頭要求球會買斷他。
前鋒線則由拉舒福特（Marcus Rashford）與美臣格連活特（Mason Greenwood）組成。前者外借至阿士東維拉後蛻變成功，做出多個助攻，可惜近期受傷。後者則在馬賽重拾狀態，於法甲攻入19球，僅次於奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），助球隊重返來季歐聯。
從這班「被放棄」的曼聯球員的出色表現來看，紅魔彷彿變成一間「球員削弱中心」，收購優秀球員讓他們變差，再將表現不濟者售出，卻讓他們在他隊重生。
原文刊登於 Yahoo 體育