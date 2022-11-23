英超︱曼聯：與C朗達成解約協議

球會在官方網站公布消息，感謝這名葡萄牙球星，並祝福對方前程似錦。C朗亦發表聲明，「隨着與曼聯的對話，我與球會達成協議提早解約。我深愛着曼聯與球迷，這一點將永不變改。但是，這感覺是作出改變的時候，我希望球隊在餘下的球季以及將來，一切成功。」

C朗於2003年首度效力曼聯，奠定球王地位，之後他投皇家馬德里和祖雲達斯。去季C朗幾乎加盟死敵曼城下，接獲恩師費格遜（Sir Alex Ferguson）的電話，因而回歸曼聯；兩度效力共上陣346場攻入145球。今季季初多番傳出他欲離隊他投，C朗一一否認，但季初延遲歸隊，加上在英超鬥熱刺一役拒絕上陣等，令他與領隊滕哈格（Erik ten Hag）的不和浮上水面。

爆炸性訪問注定「冇彎轉」

C朗近日的爆炸性訪問，令他與曼聯的關係推至冰點。他在訪問直言「被教練惹怒了。不讓我正選，然後教練要我最後3分鐘落場」，並直言不尊重滕哈格。這名葡萄牙球星又狂插曼聯的訓練設施十年如一日，並批評球隊去季解僱蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）後以蘭歷克（Ralf Rangnick）接任看守領隊，直言「不認識他，他根本不知道自己在做什麼」。C朗的爆炸性言論，除了引起部份曼聯球迷反彈，原本力撐他的名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）等均紛紛轉軚。如今C朗與曼聯的緣份，確定已到盡頭。

C朗正於卡塔爾為葡萄牙出戰世界盃決賽周，將於香港時間周四深夜亮相H組首戰鬥加納。