英超︱曼聯0:1不敵韋斯咸二連敗　迪基亞又派膠

英超曼聯又輸一場！因門將迪基亞（David de Gea）「派膠」撲救甩手，將韋斯咸翼鋒賓華馬（Said Benrahma）的射門撲入自己大門，結果作客以0:1不敵韋斯咸，兩連敗後雖仍守住英超第4，但與踢多1場排第5位的利物浦只是1分之差，歐聯席位出現暗湧。
開賽頭20分鐘左右，曼聯攻勢一面倒，可惜多次射門都無功而返，包括般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在7分鐘禁區外起腳，皮球僅僅柱邊出界，其後安東尼馬菲奧斯（Antony）與基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）也不中目標。韋斯咸捱打至27分鐘，突然有賓華馬從中路一次突破，邊走邊射下竟令迪基亞撲救失誤，將皮球擋入自家大門。
韋斯咸的進攻越來越入肉，賓華馬差點在完半場前「食過翻尋味」，入禁區快射幸迪基亞這次打醒十二分精神，撲出其射門，隨後域陀連迪路夫（Victor Lindelof）防守時疑似手球，但球證及VAR都沒有表示，曼聯逃過一劫，半場落後0:1。
韋斯咸下半場繼續狂攻，並兩度「食詐糊」，包括米查利安東尼奧（Michail Antonio）在52分鐘時衝門犯規撞倒迪基亞，皮球入網也無效，而湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）也在73分鐘頭槌破門，但越位在先同樣被推翻。最後吞下2連敗，錯失壓過紐卡素升上第3的良機，而且只比第5位的利物浦多1分，但有少賽1場的優勢；至於韋斯咸勝出後，目前與降班區有7分距離，壓力大減。