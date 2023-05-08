英超︱曼聯0:1不敵韋斯咸二連敗　迪基亞又派膠

英超曼聯又輸一場！因門將迪基亞（David de Gea）「派膠」撲救甩手，將韋斯咸翼鋒賓華馬（Said Benrahma）的射門撲入自己大門，結果作客以0:1不敵韋斯咸，兩連敗後雖仍守住英超第4，但與踢多1場排第5位的利物浦只是1分之差，歐聯席位出現暗湧。

開賽頭20分鐘左右，曼聯攻勢一面倒，可惜多次射門都無功而返，包括般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在7分鐘禁區外起腳，皮球僅僅柱邊出界，其後安東尼馬菲奧斯（Antony）與基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）也不中目標。韋斯咸捱打至27分鐘，突然有賓華馬從中路一次突破，邊走邊射下竟令迪基亞撲救失誤，將皮球擋入自家大門。