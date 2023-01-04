英超︱曼聯3:0贏般尼茅夫　今季首晉前四

滕哈格（Erik ten Hag）領軍的曼聯，在與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）分別之後，繼續一帆風順。憑拉舒福特（Marcus Rashford）連續3場聯賽的入球，加上卡斯米路（Casemiro）及勞基梳爾（Luke Shaw）的個人表演，以3:0輕取般尼茅夫，並且今季首次升上前4的位置。
為阿根廷取得今屆世界盃的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）賽前向球迷展示世界盃的獎牌，不過今仗他未有上陣，並由在英格蘭有表現的哈利馬古尼（Harry Maguire）以隊長身份領軍。曼聯23分鐘，先由卡斯米路接應基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）的罰球，在前柱撞入領先。然而曼聯在完半場前有荷蘭中場的雲迪碧克（Donny van de Beek）受傷，並由阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）代替，半場紅魔1球在手。
換邊後曼聯僅4分鐘已拉開比數，梳爾後場引球推進，之後傳予加拿祖後走位，再接應加拿祖的傳中射入，為紅魔主場拉開至2:0。雖然般尼茅夫之後都有機會追近，只是被曼聯門將的迪基亞（David de Gea）擋出。而拉舒福特在86分鐘，接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的橫傳射入，取得個人連續3場聯賽的入球，令曼聯鎖定3:0的勝局完場。
梳爾賽後表示：「我們的步伐正向着我們想要的正確方向邁進。這裡還有很多事需要改善，但事情看來是好和正面。我們感覺到信念和信心都回來了，而你可以在這裡感受到，不只是球員和職員，你還可以從球場的球迷感受到。」
愛華頓負白禮頓林伯特勢危
另外，同日的比賽，白禮頓作客以4:1擊敗愛華頓，令愛華頓領隊林伯特（Frank Lampard）的地位芨芨可危。而富咸就以1:0擊敗李斯特城。