英超︱曼聯3:0贏般尼茅夫　今季首晉前四

滕哈格（Erik ten Hag）領軍的曼聯，在與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）分別之後，繼續一帆風順。憑拉舒福特（Marcus Rashford）連續3場聯賽的入球，加上卡斯米路（Casemiro）及勞基梳爾（Luke Shaw）的個人表演，以3:0輕取般尼茅夫，並且今季首次升上前4的位置。

為阿根廷取得今屆世界盃的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）賽前向球迷展示世界盃的獎牌，不過今仗他未有上陣，並由在英格蘭有表現的哈利馬古尼（Harry Maguire）以隊長身份領軍。曼聯23分鐘，先由卡斯米路接應基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）的罰球，在前柱撞入領先。然而曼聯在完半場前有荷蘭中場的雲迪碧克（Donny van de Beek）受傷，並由阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）代替，半場紅魔1球在手。