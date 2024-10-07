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體育
2024-10-07 10:40:03

英超｜曼聯7輪8分英超時代最差開局 滕哈格堅稱帥位穩

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曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）的帥位問題於賽後再次成為焦點，他於賽後記者會堅稱管理層對他的信任不變。(路透社)

曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）的帥位問題於賽後再次成為焦點，他於賽後記者會堅稱管理層對他的信任不變。(路透社)

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曼聯於周日英超聯賽作客阿士東維拉，賽和0:0，各項賽事已連續5場不勝，英超7輪之後錄得2勝2和3負只得8分，再一次改寫上季所創9分的隊史英超時代首7輪最低分數紀錄，聯賽榜跌到14位。紅魔前鋒線連續兩輪聯賽無入球，英超7輪入5球，只較修咸頓多入1球，並列英超入球第2少。曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）的帥位問題於賽後再次成為焦點，他於賽後記者會堅稱管理層對他的信任不變。

曼聯新老闆拉傑夫(Jim Ratcliffe、左)等高層前往阿士東維拉主場觀戰(路透社) 曼聯於周日英超聯賽作客阿士東維拉，賽和0:0，聯賽榜跌到14位(路透社) 曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）的帥位問題於賽後再次成為焦點，他於賽後記者會堅稱管理層對他的信任不變。(路透社) 曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）的帥位問題於賽後再次成為焦點，他於賽後記者會堅稱管理層對他的信任不變。(路透社) 曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）的帥位問題於賽後再次成為焦點，他於賽後記者會堅稱管理層對他的信任不變。(路透社) 36歲的老將莊尼伊雲斯成為本場最佳球員(路透社)

36歲伊雲斯成最佳 貝碧托夫斥羞恥

滕哈格今仗意外地以哈利馬古尼（Harry Maguire）及老將莊尼伊雲斯（Johnny Evans）扼守中路，36歲的後者成為本場最佳球員，前曼聯射手貝碧托夫(Dimitar Berbatov)賽後亦批評一眾中前場球員，狠批他們應該感到羞恥。

強調本季第4場力保不失

賽前有傳若今仗輸波將帥位不保的滕哈格，被問到前路時堅稱管理層對他的信任不變：「我沒有感覺情況有變化，若有變管理層會告訴我，我們溝通得非常好，大家是為長遠的計劃而努力。我知道此刻缺乏入球，這不是一個好的開始，故必須改善火力，但這是球隊本季第4場力保不失，我們幾乎沒予對手任何一次機會。你可以看到我們有非常好的組織，球隊團結在一起，表現出了良好的性格和精神，堅定而頑強。」

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曼聯高層今開會兩天

據英國傳媒指，曼聯新老闆拉傑夫(Jim Ratcliffe)將於今日及周二分別在曼徹斯特及倫敦開會，預計滕哈格去向將是主要議題。

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