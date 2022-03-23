英超︱朗尼及韋拉入選英超名人堂

英超聯今日(23日)公布，曾效力愛華頓及曼聯的前鋒朗尼（Wayne Rooney）與前阿仙奴隊長的韋拉（Patrick Vieira），雙雙入選今年的英超名人堂，而今年的其他6位入選者會在稍後票選公布。

英超名人堂是去年才設立的殊榮，以表揚過去在英超聯出色的球星。而去年，包括英超史上的偉大射手舒利亞（Alan Shearer）、曼聯球星碧咸（David Beckham）、簡東拿（Eric Cantona）、堅尼（Roy Keane）、阿仙奴射手亨利（Thierry Henry）、柏金（Dennis Bergkamp）以及前利物浦隊長謝拉特（Steven Gerrard）和車路士的林伯特（Frank Lampard）成為首批名人堂球員。至於今年，率先入圍的就有朗尼與韋拉。

目前正擔任英冠球會打吡郡領隊的朗尼表示：「能與一群優秀的球員，一起入選英超名人堂是我的最大光榮。回想在我成長的時候，我是看着英超長大，我夢想一直是要成為職業足球員，然後取得入球以及贏得錦標，而幸運地我贏過5次英超冠軍。在我多年為愛華頓及曼聯比賽，這是美妙的回憶，我真的為自己能達成的目標而感到光榮。能進入名人堂對我來說是很特別，我很感激獲提名。」

至於已經是水晶宮領隊的韋拉就表示：「能夠獲選入英超名人堂是多麼美妙的時刻。在我得悉這消息時，我回想小時候在塞內加爾以及在巴黎的貧民區踢球。能夠與一眾最好的球員在世上最佳的聯賽英超聯比賽，這比我想像之中還要大。能夠將我的名字與一這些球員並列，讓我感到光榮和讓我知道我有多厲害。這不是一個壞的集團，我很慶幸能與他們部分人一同比賽，當然還有與我共享舞台的亨利及柏金，這令我確認自己有一段很好的球員生涯。」