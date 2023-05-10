英超｜李城慘敗護級危 未來3戰難搶分

瘋狂護級！英超快車3戰共入21球，當中落敗的修咸頓及李斯特城墮入降班深淵，神奇大勝的愛華頓即暫脫危機。 尾場上演的諾定咸森林對修咸頓，森林全場佔優下以4比3氣走包尾的修咸頓，升上第16位，英超近10戰不勝的修咸頓，目前35戰得24分，只要尾四的愛華頓餘下3戰多取2分，修咸頓長達10季在英超角逐生涯將於季尾斷纜。

同晚早場以3比5不敵富咸的「狐狸」李斯特城，暫排尾三，雖只比森林及愛華頓少2分及3分；但李城未來3場要鬥利物浦、紐卡素及煞科日的韋斯咸，賽程難打，這支在2014/15年回升英超，翌季即神奇封王的球隊，來屆大有機會回歸英冠。至於料被挖角的李城攻中占士麥迪臣，賽後曾表示球隊欠爭勝鬥心，但之後在Twitter澄清：「我們今場只是不夠好，對此感到抱歉；但大家都知道我們一直努力，以求扭轉形勢，這不是態度問題，我們會戰鬥到最後。」