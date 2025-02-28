英超｜李斯特城再負韋斯咸形勢惡劣　雲尼斯達萊未放棄

李斯特城再陷降班危機，球隊周四（27日）的英超獨腳戲以0:2負於韋斯咸，與安全區的狼隊仍差5分。李城帥的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）指，球隊仍會盡力爭取護級。
今季以暫代主帥帶領過曼聯後離隊，成為李城新帥護級的「雲佬」，面對雖然同在榜下游，但仍有13分之差的韋斯咸，李城防線的失誤，走漏古達斯（Mohammed Kudus），雖然門將擋出第一腳，但剛好30歲生日的「壽星仔」湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）把握機會補中，為主場的鎚仔幫打開紀錄。
李城防線在43分鐘再失守，查洛保雲（Jarrod Bowen）一次角球的混亂下在窄位起腳，省中維斯達加特（Jannik Vestergaard）大腿內側彈入，令李城半場已落後兩球。下半場兩隊維持上半場比數，最終李城作客輸0:2，聯賽僅得17分排尾二，與護級區的狼隊相差5分。今季僅餘11周聯賽。
雲佬：盡可能繼續掙扎
雲佬賽後表示：「上下半場有很大不同。整個上半場我們就縮後，而沒給予對手壓力。我們沒能取得很多成績，而且仍在榜末。我們就是太被動，太注意防守的組織。我們沒有壓迫對手，防線太後，中場亦然。下半場完全兩回事，但你已失掉兩球。」對於球隊護級機會，他指：「我們仍然在戰鬥，我們數字上仍有機會。我們盡可能地繼續掙扎。這應該很清楚，像今日只打半場是不足夠。」