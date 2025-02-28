英超｜李斯特城再負韋斯咸形勢惡劣　雲尼斯達萊未放棄

李斯特城再陷降班危機，球隊周四（27日）的英超獨腳戲以0:2負於韋斯咸，與安全區的狼隊仍差5分。李城帥的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）指，球隊仍會盡力爭取護級。

今季以暫代主帥帶領過曼聯後離隊，成為李城新帥護級的「雲佬」，面對雖然同在榜下游，但仍有13分之差的韋斯咸，李城防線的失誤，走漏古達斯（Mohammed Kudus），雖然門將擋出第一腳，但剛好30歲生日的「壽星仔」湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）把握機會補中，為主場的鎚仔幫打開紀錄。