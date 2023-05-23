英超︱李斯特城悶和紐卡素　繼續深陷降班旋渦

賽前只得30分，李城今仗輸波，護級形勢就變得危殆。然而面對今季表現出色的紐卡素，要攻破尼克普比（Nick Pope）的十指關也絕非易事，因為喜鵲目前聯賽只失32球，但次於冠軍曼城的31球，防守能力不容置疑。

李斯特城與列斯聯、愛華頓在煞科戰將要3隊爭1個護級資格。在周一（22日）的英超聯賽，李城作客只能與紐卡素踢平0:0，後者確定來季歐聯資格，不過李城就仍在深陷降班險境。

紐卡素鎖定歐聯席位

今仗取得1分都足以鎖定歐聯資格的紐卡素，上半場一度藉對手門將丹尼爾艾華臣（Daniel Iversen）空中甩手，在禁區造成添亂，不過哥林威爾遜（Callum Wilson）近門射中柱，而之後補上頭槌又被救出。完半場前，米基爾阿米朗（Miguel Almiron）的射門又中柱，隊友補射高出，半場雙方互無紀錄。

下半場喜鵲亦藉角球取得一次黃金機會，李城守將頂後，門前的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）空門頂中柱，球隊仍然未能打開紀錄。李城之後亦有卡斯泰尼（Timothy Castagne）的攻門被普比救出。最終兩隊都未能取得入球，以0:0賽和，各得1分。

李城賽和後，以31分升上聯賽第18位，但仍在降班區域，與護級位置的愛華頓仍相差2分，在最後一仗李城將主場面對打入歐協聯決賽的韋斯咸，而愛華頓會主場對般尼茅夫、列斯聯主場會對熱刺。紐卡素就提前確定獲得來季的歐聯資格。