英超｜格列沙加被評為今季最佳收購　周日凌晨倒戈阿仙奴

新特蘭隊長格列沙加（Granit Xhaka）被譽為「本季最佳簽約」，而他也在主場鬥愛華頓的比賽，作出了至今最重要的貢獻。下半場開始， 他在禁區外遠射，射入回歸英超的第一球，為新特蘭逼和1比1，讓這支升班馬殺入聯賽前4位置，今屆主場保持不敗。 當黑貓於今年夏天以1,300萬鎊從利華古遜簽入這位現年33歲的瑞士中場時，沒有人會想到事情能發展得如此理想。 前利物浦後衛加歷查（Jamie Carragher）賽前於《天空體育》說：「格列沙加一定是本季最佳收購。現時英超有誰能產生這樣的影響？恐怕沒有。」 在比賽結束後，格列沙加被選為全場最佳球員，加歷查補充道：「他再次表現出色，明顯高出場上幾乎所有人一個檔次。」

格列沙加助攻創造機會 名列英超前茅 在幾乎所有統計項目上，他都領先新特蘭的隊友。 而更令人驚訝的是，他在整個英超聯賽的各項數據中亦名列前茅。 他已送出3次助攻，只有三名球員的數字更多（均為4次）。在創造機會榜上排名第11位，並且只有兩名球員在死球機會創造上超過他的9次。 撇除守門員，只有般尼茅夫後衛辛尼斯（56次）完成的長傳次數，多於格列沙加的52次。但格列沙加只嘗試了87次長傳，而辛尼斯則有138次。 他在傳球（552次）、傳入禁區次數（56次）以及奪回球權（49次）方面均位列前20名。