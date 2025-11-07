英超｜格列沙加被評為今季最佳收購　周日凌晨倒戈阿仙奴

新特蘭隊長格列沙加（Granit Xhaka）被譽為「本季最佳簽約」，而他也在主場鬥愛華頓的比賽，作出了至今最重要的貢獻。下半場開始， 他在禁區外遠射，射入回歸英超的第一球，為新特蘭逼和1比1，讓這支升班馬殺入聯賽前4位置，今屆主場保持不敗。
當黑貓於今年夏天以1,300萬鎊從利華古遜簽入這位現年33歲的瑞士中場時，沒有人會想到事情能發展得如此理想。
前利物浦後衛加歷查（Jamie Carragher）賽前於《天空體育》說：「格列沙加一定是本季最佳收購。現時英超有誰能產生這樣的影響？恐怕沒有。」
在比賽結束後，格列沙加被選為全場最佳球員，加歷查補充道：「他再次表現出色，明顯高出場上幾乎所有人一個檔次。」
格列沙加助攻創造機會 名列英超前茅
在幾乎所有統計項目上，他都領先新特蘭的隊友。 而更令人驚訝的是，他在整個英超聯賽的各項數據中亦名列前茅。
他已送出3次助攻，只有三名球員的數字更多（均為4次）。在創造機會榜上排名第11位，並且只有兩名球員在死球機會創造上超過他的9次。
撇除守門員，只有般尼茅夫後衛辛尼斯（56次）完成的長傳次數，多於格列沙加的52次。但格列沙加只嘗試了87次長傳，而辛尼斯則有138次。
他在傳球（552次）、傳入禁區次數（56次）以及奪回球權（49次）方面均位列前20名。
比阿仙奴年代更成熟？
這是格列沙加第二次在英格蘭效力，他於2016至2023年間為阿仙奴出戰297場。其後他加盟利華古遜，並在沙比阿朗素（Xabi Alonso）帶領下，於2023-24賽季完成不敗奪冠。
格列沙加曾說：「我原本沒想到離開德國後重返英格蘭，但足球世界永遠充滿未知。我明白來到這裡是要我帶來經驗，並在每日訓練中以身作則。」
格列沙加曾在阿仙奴時期被視為「反派角色」，並飽受批評；效力期間曾五次被逐出場，2019年短暫擔任隊長六阿，曾與球迷發生衝突，最終被剝奪隊長袖標。後來在阿迪達（Mikel Arteta）執教後，他的表現明顯改善，改造成為一可出色的8號仔。
球評家指格列沙加對新特蘭這支年輕球隊來說，其存在非常重要，全隊都信任他，他就是球隊的精神象徵，「必須好好保護他，讓他能撐完整季38場。」
下一場，新特蘭將在周日凌晨1時半主場鬥阿仙奴，倒戈的格列沙加勢必成為焦點。
原文刊登於 Yahoo 體育