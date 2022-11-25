英超︱格拉沙尋世界紀錄價出售曼聯　英國富豪與蘋果公司傳有意收購

持有曼聯的大股東格拉沙家族，在早前表示願意出售曼聯股權之後，已吸引多方的投資者表示興趣。其中之前收購車路士失敗的英國首富拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）有傳將聯同曼聯前球星的碧咸（David Beckham）合組財團，而英國亦有報章稱，蘋果公司亦有計劃收購曼聯。而傳媒估計，格拉沙家族將希望以約60億英鎊（約567億港元）的價格出售。

在格拉沙家族宣布願意賣盤之後，英國傳媒已關注這家全球最具吸引力之一的球會的去向。美國的ESPN表示，格拉沙家族希望曼聯能成為世上最昂貴的球會。根據福布斯最新的估計，曼聯的價值約為38億英鎊（約359億港元），而格拉沙家族目標是60億英鎊。

英國廣播公司（BBC）就報道，此前一直有指格拉沙家族的叫價為40億英鎊，而能支付有關費用的財源不多，並指俄羅斯以及中國的資金，可能會受英國政府的阻撓。至於早前收購車路士失敗的拉特克里夫，本身少年時已是曼聯的球迷，而有報道他已向格拉沙家族展開洽談，但報道認為拉特克里夫不會以個人注資曼聯，而英國《金融時報》就報道，曼聯前球星的碧咸，有意與潛在買家合組財團收購。

英國小報指蘋果願斥58億英鎊

不過英國傳媒又報道一個意想不到的買家，就是科技巨擎的蘋果公司。英國小報《每日星報》指，蘋果打算以58億英鎊（約548億港元）收購。報道指，蘋果願意以擁有一支球隊作為公司的宣傳機會，即使他們沒有管治球會的經驗。報道又指出，蘋果也可以替曼聯的球會設施作出科技上的提升，而有一些的曼聯球迷表示，願意接受由蘋果收購曼聯。

另外，英國傳媒報道，曼聯前總裁活華特（Ed Woodward）將協助一個財團收購曼聯。該名曼聯前總裁在今年2月離開之後，曾擔任過曼聯的顧問，不過之後未有再為曼聯工作。