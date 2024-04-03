英超｜森林挫富咸獲護級重要3分　愛華頓作客迫和紐卡素（附比賽精華）

兩支英超被拉分的球隊，在周中同時搶分成功。當中諾定咸森林在主場以3:1擊敗富咸，而愛華頓就以1:1迫和紐卡素，令第18位的盧頓被拉開3分距離。

兩支同樣因為違反英超財務條件而被扣分的隊伍，齊齊需要為護級掙扎。森林在主場的這場比賽，開賽9分鐘就由赫臣奧度爾（Callum Hudson-Odoi）禁區扣過對手，擺大位射入領先。基斯活特（Chris Wood）在19分鐘禁區頂的冷箭，讓富咸門將利奴（Bernd Leno）反應不及，令森林拉開2:0。到補時階段，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）與丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）的合作撕破富咸的防線，令半場森林領先3:0。