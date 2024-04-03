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體育
2024-04-03 11:23:48

英超｜森林挫富咸獲護級重要3分　愛華頓作客迫和紐卡素（附比賽精華）

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護級的森林擊敗富咸取得重要3分。(路透社)

護級的森林擊敗富咸取得重要3分。(路透社)

兩支英超被拉分的球隊，在周中同時搶分成功。當中諾定咸森林在主場以3:1擊敗富咸，而愛華頓就以1:1迫和紐卡素，令第18位的盧頓被拉開3分距離。

兩支同樣因為違反英超財務條件而被扣分的隊伍，齊齊需要為護級掙扎。森林在主場的這場比賽，開賽9分鐘就由赫臣奧度爾（Callum Hudson-Odoi）禁區扣過對手，擺大位射入領先。基斯活特（Chris Wood）在19分鐘禁區頂的冷箭，讓富咸門將利奴（Bernd Leno）反應不及，令森林拉開2:0。到補時階段，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）與丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）的合作撕破富咸的防線，令半場森林領先3:0。

赫臣奧度爾為森林打開紀錄。(路透社) 基斯活特的冷箭幫森林拉開2:0。(路透社) 基比斯韋特為森林攻入成3:0。(路透社) 富咸一度由阿達拉比奧約追至1:3。(路透社) 諾定咸森林3:1擊敗富咸。(路透社) 諾定咸森林3:1擊敗富咸。(路透社) 諾定咸森林3:1擊敗富咸。(路透社)

富咸在換邊僅4分鐘就由阿達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）追回一球，可是之後無法再收窄差距。令森林終以3:1擊敗富咸，全取3分。被扣4分的森林，現時與盧頓有3分的差距，不過多打一場。

至於被扣6分的愛華頓在作客紐卡素的比賽，拖肥糖在15分鐘就失守，被喜鵲的瑞典射手阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）禁區扣過兩個守將後起腳射入，半場紐卡素一球領先。下半場主隊還有丹般恩（Dan Burn）取得入球，但被VAR指越位被推翻，入球無效。在88分鐘，球證在翻看VAR後，給予愛華頓12碼，並由卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）射入，令愛華頓迫和1:1完場。愛華頓賽和後，以26分排第16位，與盧頓有4分差距。

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倫敦打呲熱刺韋斯咸各一言和

同日其他比賽，韋斯咸主場對熱刺的「倫敦打呲」，最終雙方踢成1:1，而狼隊亦與般尼踢成1:1完場，而般尼茅夫就以1:0主場擊敗水晶宮。

伊沙克為紐卡素打開紀錄。(路透社) 卡維特利雲的12碼為愛華頓追平。(路透社) 紐卡素1:1賽和愛華頓。(路透社) 紐卡素1:1賽和愛華頓。(路透社) 紐卡素1:1賽和愛華頓。(路透社) 紐卡素1:1賽和愛華頓。(路透社)
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