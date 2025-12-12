英超｜榜頭鬥榜尾 阿仙奴主場殺破「狼」

榜頭鬥榜尾，勝負早定！上輪英超被絕殺的「一哥」阿仙奴，明晚深夜返回酋長球場迎戰大包尾的狼隊；雙方實力懸殊，看來回復強陣的兵工廠，有力大炒對手，保住前領優勢。(球賽編號FB1075，12月14日04:00開賽)

阿仙奴剛戰歐聯半力作客比甲布魯日，結果輕鬆贏3比0，兩位快馬馬度基(Madueke)及加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)包辦3個入球，繼續在大聯賽保持6戰全勝居榜首，並一吐上仗英超被阿士東維拉絕殺2比1的烏氣。另一前線殺手布卡約沙卡(Bukayo Saka)同場只後備出場，更可喜是巴西箭頭加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)傷癒下半場出場更曾射中楣，增添兵工廠前線調動。