英超｜榜頭鬥榜尾 阿仙奴主場殺破「狼」

榜頭鬥榜尾，勝負早定！上輪英超被絕殺的「一哥」阿仙奴，明晚深夜返回酋長球場迎戰大包尾的狼隊；雙方實力懸殊，看來回復強陣的兵工廠，有力大炒對手，保住前領優勢。(球賽編號FB1075，12月14日04:00開賽)
阿仙奴剛戰歐聯半力作客比甲布魯日，結果輕鬆贏3比0，兩位快馬馬度基(Madueke)及加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)包辦3個入球，繼續在大聯賽保持6戰全勝居榜首，並一吐上仗英超被阿士東維拉絕殺2比1的烏氣。另一前線殺手布卡約沙卡(Bukayo Saka)同場只後備出場，更可喜是巴西箭頭加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)傷癒下半場出場更曾射中楣，增添兵工廠前線調動。
阿仙奴傷兵無礙3分
上仗抱恙未有隨隊作客的中場大將迪格蘭賴斯(Declan Rice)，今場有望「叉電」完畢重上戰場。雖然兩大中堅威廉沙列巴(William Saliba)及加比爾馬加希斯(Gabriel Magahaes)仍然缺陣，意大利守將卡拉費奧利(Calafiori)停賽；但利維斯史基利(Lewis-Kelly)頂上左閘，祖利安添巴(Jurrien Timber)復出移入中路，再跟軒卡派爾(Hincapie)合拍，鬥開季7戰聯賽作客只得1分入1球的狼隊，難得下周中未有比賽的兵工廠，今場有力盡情發炮。
可能是近年「弱中之弱」的英超包尾狼隊，上仗主場終於取得主帥洛愛華士(Rob Edwards)回巢掌帥印第4場的第一個入球；但球隊防線不斷犯低級錯誤，加上心急谷前平反敗局，結果1比4大敗曼聯，聯賽8連敗已寫下該會英超最差走勢。
狼隊15戰仍未開齋
狼隊近6場敗仗只入1球外，由隊長艾巴度(Agbadou)、圖迪高美斯(Toti Gomes)及耶辛莫斯基拉(Yerson Mosquera)組成的三人防線，極度不穩；今場遇上踢全場壓逼的阿仙奴鋒將，只怕防線風聲鶴唳，看來難逃大敗離開倫敦厄運。
