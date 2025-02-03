英超｜樸達掌鎚仔倒戈 車路士「大」戰韋斯咸

跌出前列的車路士，攻守變得不穩，今晚在英超倫敦打吡之夜，迎戰易帥後稍有起色的「鎚仔幫」韋斯咸；主勝不值捧得太熱，寧取足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，大盤更值博。(球賽編號FB6907，2月4日04:00開賽)

車路士主帥馬利斯卡，早在去年12月球隊在積分上逼近「一哥」利物浦時，已強調車仔今屆不是爭霸料子；言猶在耳，球隊在12月下旬起表現大跌，近7場聯賽只嘗一勝，只曾在主場3比1擊敗下游的狼隊，並暫時跌出前四的歐聯區位置。

主力得分人物高爾彭馬，近7場聯賽只入3球，其前鋒拍檔、箭頭尼高拉斯積遜更陷聯賽入球荒；球隊上仗作客鬥回勇的曼城，由腳風轉順的翼鋒馬度基先開紀錄，可惜門將羅拔山齊士表現不穩，最終1比3落敗而回，有傳今場或由丹麥門將佐真遜(Jorgenson)頂上，亦難言信心，今場以攻為守，為防線減壓博反彈是上策。