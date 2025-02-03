英超｜樸達掌鎚仔倒戈 車路士「大」戰韋斯咸

跌出前列的車路士，攻守變得不穩，今晚在英超倫敦打吡之夜，迎戰易帥後稍有起色的「鎚仔幫」韋斯咸；主勝不值捧得太熱，寧取足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，大盤更值博。(球賽編號FB6907，2月4日04:00開賽)
車路士主帥馬利斯卡，早在去年12月球隊在積分上逼近「一哥」利物浦時，已強調車仔今屆不是爭霸料子；言猶在耳，球隊在12月下旬起表現大跌，近7場聯賽只嘗一勝，只曾在主場3比1擊敗下游的狼隊，並暫時跌出前四的歐聯區位置。
主力得分人物高爾彭馬，近7場聯賽只入3球，其前鋒拍檔、箭頭尼高拉斯積遜更陷聯賽入球荒；球隊上仗作客鬥回勇的曼城，由腳風轉順的翼鋒馬度基先開紀錄，可惜門將羅拔山齊士表現不穩，最終1比3落敗而回，有傳今場或由丹麥門將佐真遜(Jorgenson)頂上，亦難言信心，今場以攻為守，為防線減壓博反彈是上策。
樸達率兵有待磨合
今場話題之一是領隊樸達帶領鎚仔幫倒戈。樸達2023年4月被車路士辭退後，等了21個月才有新工；上月接手韋斯咸後，球隊先在英足盃出局，聯賽則勝和負各1，包括上仗1比1逼和歐聯分子阿士東維拉，表現稍有起色，護級壓力不大。
由於球隊鬧前鋒荒，樸達近期嘗試用古達斯或盧卡斯柏基達串演箭頭，湯馬士蘇錫克任攻中；而樸達賽前透露已休息一個月的隊長查洛保雲隨時復出，反而盧卡斯柏基達上仗弄傷鼠蹊上陣成疑。對於倒戈車路士，樸達說：「我感謝車路士，那是人生旅程之一，期待再見到一些朋友，並在那裡比賽。」
防守方面，韋斯咸的中堅馬夫洛柏路斯波監期滿可復出；但他跟麥斯基爾文扼守中路，合組4後衛陣式從來不穩，計近5場聯賽已失14球。既然兩軍防守有漏洞，近年對戰又不乏入球，今場博開「大」騷。
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