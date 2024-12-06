英超｜水晶宮主場 「細」困曼城

近期傷兵問題大為紓緩的水晶宮，表現回穩，亦全靠穩健防守，甚少落敗；明晚迎戰已反彈的「藍月」曼城，主隊又會以守為攻博突擊，今場先取足智彩入球中位數[3.5]球「細」盤，相當穩陣。(球賽編號FB4961，12月7日23:00開賽)
水晶宮上仗聯賽作客排「3-4-2-1」陣式，好波之人伊比爾治伊斯續任攻中；跟伊斯美拿沙亞支援桑馬迪達攻堅，傷愈的尼基迪亞續任後備。球隊全場不佔上風，但伊比爾治伊斯策動反擊一向有威脅，最終更助攻予箭頭桑馬迪達一箭定江山，助球隊1比0打敗葉士域治。
球隊累計近6場聯賽只嘗一敗，只嫌攻力頗弱，但勝在防守穩陣，近8場英超其中6場全場「總入球」不多於2球。球隊由英格蘭中場伊比爾治伊斯、中堅馬克古希「一前一後」領軍，有一定級數；最重要中場嚴重傷兵潮已過，謝法臣拿馬今場重返正選，加強中場掃蕩；而停賽復出的鎌田大地及已傷愈的箭頭尼基迪亞，可加強主帥加士拿在前線人腳上調動，今場必以穩守突擊跟對手周旋。
對手曼城經歷聯賽4連敗後終止反彈，剛戰主場以3比0輕取諾定咸森林，攻中奇雲迪布尼及快馬謝利美杜古各交出1入球1助攻，表現最搶鏡；有迪布尼這位比利時大將正選登場，每每是「藍月」的入球保證。
夏蘭特欠機會9場僅入2球
問題是「藍月」自迪卡斯簡迪及高華錫兩大防中先後缺陣，表現變得不可靠；計近3仗聯賽作客更全敗僅入2球。「入球機器」艾寧夏蘭特近9場聯賽只入2球，今場又會被密集困守，博客勝熱而不穩。再者，計水晶宮近5季聯賽主場對賽，4戰「總入球」不多於2球；今場估計戰情會陷膠著，入球不會多。
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