英超｜水晶宮主場 「細」困曼城

近期傷兵問題大為紓緩的水晶宮，表現回穩，亦全靠穩健防守，甚少落敗；明晚迎戰已反彈的「藍月」曼城，主隊又會以守為攻博突擊，今場先取足智彩入球中位數[3.5]球「細」盤，相當穩陣。(球賽編號FB4961，12月7日23:00開賽)



水晶宮上仗聯賽作客排「3-4-2-1」陣式，好波之人伊比爾治伊斯續任攻中；跟伊斯美拿沙亞支援桑馬迪達攻堅，傷愈的尼基迪亞續任後備。球隊全場不佔上風，但伊比爾治伊斯策動反擊一向有威脅，最終更助攻予箭頭桑馬迪達一箭定江山，助球隊1比0打敗葉士域治。