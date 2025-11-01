英超｜水晶宮賓福特手榴彈戰術領先　曼聯達洛治掟最遠

俗稱「手榴彈」的界外球戰術，今季在英超使用量急增，單在第九周賽事中便出現兩個由「手榴彈」製造的入球，令本季累積至八球。觸發這一戰術復興的，不只是懷舊風，而是實際效果，就連英超官方亦深入分析這項變化。 長久以來，這項戰術被視為「老式」打法，只屬於倚重高空球的球隊；但在2025/26球季前九周，20支英超球隊全部嘗試過至少三次、距離達20米以上並直指對方禁區的「手榴彈」。 結果，全聯賽場均出現3.99次「手榴彈」，較上季的1.52次暴增162%。

哪支球隊最愛用「手榴彈」？ 賓福特主教練安祖斯（Keith Andrews）麾下擁有三名擅長掟手榴彈的球員，包括Michael Kayode、Mathias Jensen及Kevin Schade，因此蜜蜂軍團理所當然以47次嘗試居首。水晶宮、新特蘭及般尼茅夫亦是常用此戰術的活躍球隊。 至於甚少使用手榴彈的球隊，分別是曼城、車路士及森林，三隊皆只曾使用3次。 哪支球隊最擅長？ 水晶宮效率最高，成功率達34%，是賓福特的兩倍。 因此水晶宮在手榴彈製造的射門及預期入球（xG）均高居榜首。 水晶宮與賓福特各自憑手榴彈攻入兩球，佔本季前90場比賽相關入球的一半。

上季平均每27場比賽才出現一球來自界外球的入球，如今這數字縮短至每11.25場。 球隊如何從手榴彈中得分？ 近柱二傳套路最有效。當防守方過分集中於近柱時，往往放空後柱區域。水晶宮對阿士東維拉的入球是經典例子，Maxence Lacroix頭鎚做二傳，令Ismaila Sarr在遠柱無人看管下射入。 賓福特方面，分別對車路士及利物浦時送出的助攻，都是類似方法製造入球。在近柱混戰中，進攻方即使未能頂到球，也足以造成威脅。

正如在奧脫福（Old Trafford）一戰，曼聯球員達洛治（Diogo Dalot）的手榴彈被新特蘭防守球員解圍失誤，錫斯高（Benjamin Sesko）隨即補射破網。

車路士已兩度因手榴彈失守，利物浦更達三次，是目前應付這戰術最差的球隊。 邊個掟手榴彈最遠？ 賓福特的 Michael Kayode 是本季的大力士，他包攬聯賽前15個最讓界外球中的七次，其中對富咸一記達38.52米。 而最遠的手榴彈屬於曼聯的達洛治，他在晏菲路對利物浦一戰中拋出38.63米，僅微幅領先 Kayode 。 邊個掟手榴彈最準？ 水晶宮的Chris Richards 與新特蘭的 Nordi Mukiele在成功率上領先，分別送出10次及8次成功的手榴彈。Chris Richards 的命中率達34.4%，相當出色。 這亦有合理解釋，因為水晶宮高佬多，製空力強，令戰術更具威脅。通常擅長掟手榴彈的多為翼衛、中堅或中場，但般尼茅夫的 Antoine Semenyo則是少數具備此專長的前鋒。