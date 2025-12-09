英超｜沙拿以外 C朗/賓尼迪斯等經典失言逐個捉

沙拿與利物浦主帥史洛治不和浮面。（資料圖片）

英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌沙拿的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。

2024年沙拿自爆或離利物浦

沙拿主動停下與媒體說話，通常是因為有重要事情。2024 年 11 月對修咸頓 3-2 贏波後，沙拿突然爆出一句：「我而家可能係離隊大過留隊。」

當時沙拿進入合約最後一年，續約進展緩慢，又被瘋傳可能轉投沙特聯賽，佢覺得要公開講清楚。其言論立即將利物浦管理層推到壓力鍋中央，但同時亦憑自己的入球與助攻助利物浦衝上英超榜首。Opta 計算當時沙拿的「入球＋助攻」，為利物浦帶來 17 分，是全英超之冠。

之後點？

五個月後，沙拿續簽兩年新約。不過今季佢表現未能維持水準，18 場只得 5 球 3 助攻，球迷對其包容度亦明顯下降。