英超｜沙拿以外C朗賓尼迪斯等經典失言逐個捉

沙拿與利物浦主帥史洛治不和浮面。（資料圖片）

英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。

2024年沙拿自爆或離利物浦

沙拿主動停下與媒體說話，通常是因為有重要事情。2024年11月對修咸頓3:2贏波後，沙拿突然爆出一句：「我而家可能係離隊大過留隊。」

當時沙拿進入合約最後1年，續約進展緩慢，又被瘋傳可能轉投沙特阿拉伯聯賽，佢覺得要公開講清楚。其言論立即將利物浦管理層推到壓力鍋中央，但同時亦憑自己的入球與助攻助利物浦衝上英超榜首。Opta計算當時沙拿的「入球+助攻」，為利物浦帶來17分，是全英超之冠。

之後點？

5個月後，沙拿續簽2年新約。不過今季佢表現未能維持水準，18場只得5球3助攻，球迷對其包容度亦明顯下降。