英超｜沙拿以外C朗賓尼迪斯等經典失言逐個捉

英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。
2024年沙拿自爆或離利物浦
沙拿主動停下與媒體說話，通常是因為有重要事情。2024年11月對修咸頓3:2贏波後，沙拿突然爆出一句：「我而家可能係離隊大過留隊。」
當時沙拿進入合約最後1年，續約進展緩慢，又被瘋傳可能轉投沙特阿拉伯聯賽，佢覺得要公開講清楚。其言論立即將利物浦管理層推到壓力鍋中央，但同時亦憑自己的入球與助攻助利物浦衝上英超榜首。Opta計算當時沙拿的「入球+助攻」，為利物浦帶來17分，是全英超之冠。
之後點？
5個月後，沙拿續簽2年新約。不過今季佢表現未能維持水準，18場只得5球3助攻，球迷對其包容度亦明顯下降。
2.堅尼在會方電視炮轟隊友
2005年10月，曼聯1:4慘敗米杜士堡，受傷未上陣的隊長堅尼（Roy Keane）在會方的 MUTV 點評比賽，結果變成全隊大審判。他逐個數落里奧費迪南（Rio Ferdinand）、費查（Darren Fletcher）、雲達沙（Edwin van der Sar）、阿倫史密夫（Alan Smith）、奧沙（John O'Shea）、李察臣（Kieran Richardson）等人。但這段訪問是永遠看不到，因為費格遜（Sir Alex Ferguson）下令完全毀滅錄影。
之後點？
堅尼效力12年的曼聯生涯於2星期後被終止，1月以自由身加盟些路迪。
3. 賓尼迪斯「我只講事實」
2009年1月，時任利物浦主帥賓尼迪斯（Rafa Benitez）突然對住傳媒讀出一張紙，大罵費格遜對裁判的態度及抱怨賽程的言論。奇怪的是，當時利物浦下一場比賽是對史篤城，並非曼聯。賓帥話「唔想太早玩心理戰」，但所有人都覺得費格遜已經贏了。
之後點？
利物浦當即失準，打和史篤城，之後10場贏得3場，失11分。最終英超冠軍由曼聯奪得，利物浦以4分之差排第2。
4. 車路士聲稱加拿斯威脅要刻意擺烏龍
2006年，艾殊利高爾（Ashley Cole）轉會車路士，而加拿斯（William Gallas）轉到阿仙奴。車路士其後發布官方聲明，指加拿斯拒絕落場，甚至威脅如果被逼上陣會「射烏龍或故意被逐」。加拿斯否認，但此事震撼英超。
之後點？
加拿斯加盟阿仙奴4年無任何冠軍，而車路士先後贏了英超、足總盃及聯賽盃。
5. 朗尼公開要求離隊
2010年，費格遜透露朗尼（Wayne Rooney）要求離隊，朗尼其後發聲明，稱對球會未必能吸引頂級球員感到憂慮。
之後點？
兩日後，朗尼突然大轉彎，與曼聯續簽5年新約。2013年再要求離隊，但最後仍續約至2017年。
6. C朗痛斥被曼聯背叛
2022年基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）接受訪問，怒斥曼聯及時任主帥「坦克sir」滕哈格（Erik ten Hag）：「佢唔尊重我，我亦唔尊重佢。」又話自己被球會背叛。
之後點？
曼聯立即與C朗解約，及後他加盟艾納斯至今。
7. 史達寧暗示要離開利物浦奪冠
2015年，紅軍青訓產品史達寧（Raheem Sterling）公開稱續約問題「唔係關於錢」，但語氣顯然表示佢相信去其他球會更易奪標。
之後點？
他轉會曼城，贏了多個獎項。
