英超｜沙拿力壓迪布尼當選PFA年度最佳 成雙料先生

今季英超金靴獎得主、利物浦翼鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），周四（9日）力壓另一位大熱門的曼城中場奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne），兩度當選英格蘭職業球員協會（PFA）頒發的年度最佳球員。

沙拿今季在英超射入23球，與熱刺的孫興慜共享金靴榮譽，而他同時也獻出13次助攻的數據，在英超位首榜首。這位埃及球星在今年4月尾時，也被英格蘭足球記者協會（FWA）票選為年度最佳，即所謂的英格蘭足球先生，意味他成為了今季的英格蘭雙料足球先生。

沙拿在領獎時受訪表示：「不論贏得個人或集體獎項，都是一種莫大的榮譽，這個獎意義很大，所以我高興又自豪。這獎項非常特別，因為是由球員投票選出，我相信家裡的獎盃櫃有足夠空間來放這個獎，因為我總是為下一個獎盃留出空間，像早前奪得英超金靴後，也是如此。」

這是沙拿職業生涯中，第2次奪得這個被喻為英格蘭球員先生的獎項，對上一次是4年前的2017/18球季，也是阻止了上月膺英超官方年度最佳球員的奇雲迪布尼，在PFA的選舉中3連霸。他也是英格蘭史上第9位兩次當選球員先生的球員，與舒利亞（Alan Shearer）、亨利（Thierry Henry）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及加利夫巴爾（Gareth Bale）等看齊。