英超｜沙拿大勇出擊默郡打吡 利物浦勢食「拖肥」

英超馬不停蹄，明晚頭場上演默西塞德郡打吡，由「拖肥」愛華頓迎戰「一哥」利物浦。愛華頓上仗主場大捷，但對手是全英超防守最差的狼隊；相反紅軍同晚則完場前被對手逼和，榜首優勢縮減，但前線精兵多利快車期調動，加上射手穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)大勇特勇，今場有力贏波反彈，客勝必取。(球賽編號FB4962，12月7日20:30開賽)

「拖肥」剛戰主場鬥狼隊前聯賽4戰不勝兼一球不入，包括前仗作客吞曼聯4蛋；但遇上防守一向漏水的狼隊，靠老將翼衛艾舒利楊格罰球、奧利爾文加拉今夏加盟後的「開齋」波，加上對手中堅兩度擺烏龍，得以4比0大捷，是該隊自今年5月初作客5比1大炒白禮頓後，錄得的聯賽最大勝仗，情況罕見，亦反映狼隊不濟。「拖肥」眾將在大戰前注入強心針，但今場遇上「一哥」利物浦，形勢截然不同；球隊防線輪換能力又有限，預計英格蘭門將比克福特，相當忙碌。

利物浦英超領前車路士7分

利物浦上仗作客紐卡素，一度由穆罕默德沙拿梅開二度反先；但最終戰至補時因門將基拿靴失誤，被對手逼和3比3，聯賽4連勝告終。由於同晚車路士及阿仙奴齊齊贏波，紅軍領先優勢稍減至7分。沙拿則暫時以13球，1球壓過曼城的艾寧夏蘭特，領先射手榜；這位尚未續約的埃及猛將，同時已在英超交出8次助攻，隊中地位無人能代。

迪二斯料重返正選

領隊史諾(Slot)賽後大讚沙拿說：「每次我們需要他，他便會入球；我們希望並預計他的走勢能持續一段長時間。」根據對賽往績，紅軍近3季聯賽跟愛華頓交手6次，錄得4勝1和1負，其中沙拿在3勝中共入5球。再者，紅軍今季中前場輪換能力充足，上仗後備出場的球會次席射手路易斯迪亞斯，今場可以輪換下升正，誓跟沙拿聯手全力爭勝，保住紅軍的領先大好優勢。

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