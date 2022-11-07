英超︱沙拿梅開二度　利物浦助2:1贏熱刺

今季表現未如理想的利物浦，在周日（6日）的英超聯賽作客熱刺，憑穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在上半場梅開二度，最終以2:1擊敗對手，今季作客首次贏波。

紅軍的利物浦今季在聯賽表現令人失望，球隊先後負於諾定咸森林及列斯聯後，重返英超賽場面對排名第4的熱刺。這場比賽雙方大開大合，紅軍在11分鐘先取得機會，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）禁區內橫傳予沙拿，這位埃及射手快腳射入，為利物浦取得領先。熱刺本身有一次追平的良機，比列錫（Ivan Perisic）接應傳中，頭槌攻門卻被門將拍到再中柱。而熱刺防線在40分鐘犯下大錯，艾歷迪亞（Eric Dier）頭槌回傳卻落在沙拿腳下，後者單刀，半場為利物浦擴大領先2:0。

利物浦今季作客首勝

兩隊的防線以及門將今仗都有不少的甩漏，不過都未有被對手成功把握。而熱刺在70分鐘，一度由射手的哈利卡尼（Harry Kane）追回一球，不過紅軍仍保住2:1的勝局完場，今季首次在聯賽取得作客勝仗。