熱門搜尋:
C觀點 七人欖球賽 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
體育
2022-11-07 11:05:52

英超︱沙拿梅開二度　利物浦助2:1贏熱刺

分享：
沙拿為利物浦自開紀錄。(路透社)

沙拿為利物浦自開紀錄。(路透社)

今季表現未如理想的利物浦，在周日（6日）的英超聯賽作客熱刺，憑穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在上半場梅開二度，最終以2:1擊敗對手，今季作客首次贏波。

紅軍的利物浦今季在聯賽表現令人失望，球隊先後負於諾定咸森林及列斯聯後，重返英超賽場面對排名第4的熱刺。這場比賽雙方大開大合，紅軍在11分鐘先取得機會，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）禁區內橫傳予沙拿，這位埃及射手快腳射入，為利物浦取得領先。熱刺本身有一次追平的良機，比列錫（Ivan Perisic）接應傳中，頭槌攻門卻被門將拍到再中柱。而熱刺防線在40分鐘犯下大錯，艾歷迪亞（Eric Dier）頭槌回傳卻落在沙拿腳下，後者單刀，半場為利物浦擴大領先2:0。 

利物浦今季作客首勝

兩隊的防線以及門將今仗都有不少的甩漏，不過都未有被對手成功把握。而熱刺在70分鐘，一度由射手的哈利卡尼（Harry Kane）追回一球，不過紅軍仍保住2:1的勝局完場，今季首次在聯賽取得作客勝仗。

比列錫頭槌中柱，令熱刺未能及早追平。(路透社) 利物浦作客2:1擊敗熱刺。(路透社)

維拉主場3:1曼聯

至於稍早進行的比賽，重返英超的艾馬利（Unai Emery）帶領阿士東維拉以3:1，主場擊敗曼聯。維拉在開賽11分鐘已先後由里安拜尼（Leon Bailey）及盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）各建一功，以2:0領先，而勞克梳爾（Luke Shaw）的射門省中積及藍斯（Jacob Ramsey）改變方向，半場令曼聯追近至1:2。不過維拉換邊後由積及藍斯射入一球，令維拉以3:1取勝。

C朗一度與對手拉扯。(路透社) 艾馬利回歸英超後即帶領維拉贏曼聯。(路透社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受