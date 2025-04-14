隨著沙拿（Mohamed Salah）近日與利物浦續約，這名埃及球星在紅軍歷史上的地位，再次成為球迷和評論員熱議焦點。其中節目《晏菲路指數》主持 Dave Hendrick認為，有機會打破利物浦傳奇前鋒魯殊（Ian Rush）的封塵紀錄。
截至目前，沙拿已為利物浦攻入243球，在球會歷來射手榜上排名第三，僅次於亨特（Roger Hunt，285球）及魯殊（Ian Rush，346球），Hendrick 認為沙拿仍有望登頂︰「假設他下季仍能攻入30球，然後再下一季即使略有下滑，只入25、甚至20球，」 Hendrick 分析道，「那就是再加50球，再加上今季餘下的入球，他很可能會在合約完結時，只差魯殊40至45球。」
魯殊的紀錄對沙拿而言，並非遙不可及，「即使需踢到37或38歲，甚至轉為輪換球員，他仍有機會打破紀錄。」
而沙拿的動力也毋庸置疑：「我們都知道他對數據、紀錄和統計痴迷得很。」
沙拿長期保持高水準
沙拿與眾不同的不僅是才華，更是驚人的穩定性。「過去五季有四季入球達30球或以上，」Dave Hendrick指出，「他並不像C朗拿度或美斯那樣單季攻入五六十球，但他每年都維持在高水準。」
即使所謂的「低潮季」也依然亮眼。「那個25球的球季，其實包括非洲國家盃、傷患，以及沙拿身穿紅軍球衣以來最差的一段狀態，但這仍是頂級表現。」
沙拿助攻紀錄同樣驚人
除了入球，沙拿的助攻紀錄亦堪稱英超一流。他目前以86次助攻排在英超歷來第10位。「毫無疑問，他會超越謝拉特及柏金等人，若未來兩季再交出20次助攻，他將升上歷來第四。」
沙拿已締造一項令人驚嘆的紀錄——「英超歷來單一球會最多入球參與榜」第三位，僅次於朗尼（Wayne Rooney）及傑斯（Ryan Giggs）。Dave Hendrick指出：「他在281場比賽中參與了267個入球，效率驚人。」
合約已簽，火焰未熄，紀錄簿正等待沙拿寫下新一章。
作者：One Football
原文刊登於 Yahoo 體育