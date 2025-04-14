隨著沙拿（Mohamed Salah）近日與利物浦續約，這名埃及球星在紅軍歷史上的地位，再次成為球迷和評論員熱議焦點。其中節目《晏菲路指數》主持 Dave Hendrick認為，有機會打破利物浦傳奇前鋒魯殊（Ian Rush）的封塵紀錄。

截至目前，沙拿已為利物浦攻入243球，在球會歷來射手榜上排名第三，僅次於亨特（Roger Hunt，285球）及魯殊（Ian Rush，346球），Hendrick 認為沙拿仍有望登頂︰「假設他下季仍能攻入30球，然後再下一季即使略有下滑，只入25、甚至20球，」 Hendrick 分析道，「那就是再加50球，再加上今季餘下的入球，他很可能會在合約完結時，只差魯殊40至45球。」

魯殊的紀錄對沙拿而言，並非遙不可及，「即使需踢到37或38歲，甚至轉為輪換球員，他仍有機會打破紀錄。」

而沙拿的動力也毋庸置疑：「我們都知道他對數據、紀錄和統計痴迷得很。」