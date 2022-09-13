英超︱波特帶走白禮頓教練團　發公開信向舊會球迷道歉

英超球隊車路士日前在歐聯爆冷不敵薩格勒布戴拿模後，隨即怒炒德籍領隊杜曹（Thomas Tuchel），並隨即公布47歲的白禮頓領隊波特（Graham Potter）接掌球隊，雙方簽訂5年合約。這名英格蘭籍教頭被舊會球迷指摘帶走整個教練團隊，嚴重影響白禮頓日常運作，波特日前透過白禮頓官方網頁，向昔日東家球迷發出公開信道歉。

波特這次帶同整個教練團入主車路士，引來白禮頓球迷不滿，這位曾執教球隊三年的主帥透過白禮頓官方網頁發表公開信向球迷致歉。

波特在信中表示：「我在這裏度過了三年美好時光，但我今天必須向大家告別。相信你們會有人對我突然的離別感到不滿，大家亦未必會原諒我，但我還是要向大家說聲多謝。希望大家可以理解我在職業生涯這個階段，希望可以有新的挑戰。」

紐卡素給卡利奧斯翻身機會

另外，狼隊就宣布簽入前車路士的前鋒迪亞高哥斯達（Diego Costa）。這位西班牙國腳在今年1月與巴西的明尼路解約後，一直未有新球會。而狼隊早前簽入的沙沙卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）因為受傷，故狼隊臨時簽入迪亞高哥斯達作為替補。迪亞高哥斯達過去效力過車路士及西甲的馬德里體育會，而他過去一星期在狼隊的試腳，並獲評估其體能及狀態仍穩定。

至於紐卡素亦證實，簽入利物浦前門將的卡利奧斯（Loris Karius）至明年1月，並可按狀況延長至球季末。29歲的卡利奧斯在2016年加盟利物浦，但在2018年的歐聯決賽連續犯下大錯，令紅軍1:3不敵皇家馬德里錯失冠軍，卡利奧斯自此失去正選位置，並且失去比賽的信心。其後曾外借過土耳其的比錫達斯及德國的柏林聯。