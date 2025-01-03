英超｜洛迪回應金球獎風波：C朗應該很清楚運作

曼城的西班牙國腳洛迪卡斯簡迪（Rodri），在去年贏得金球獎的殊榮，引來西甲的皇家馬德里杯葛頒獎禮。這位帶領西班牙贏得歐洲國家盃及為曼城取得英超冠軍的中場，對基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的批評感到困惑，他指C朗是最了解這獎項運作的人，為何他沒有質疑過自己得獎？

5屆金球獎得主的C朗，在去年公布的時候，直指皇馬的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，比洛迪更值得獲獎。洛迪在接受西班牙《阿斯報》訪問時表示：「真的很驚訝，因為他（C朗）比任何人都清楚這獎項運作，在此他是知道得主是如何產生。今年的傳媒投票決定了我得獎。可能當中一些相同的傳媒人，當年也投過給他，而我可以想像，他應該會認同吧。」