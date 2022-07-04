英超︱滕哈格定新規矩　打擊更衣室小圈子

夏季至今英超的曼聯仍未有轉會動作，在巴塞羅那的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）表示希望留隊，而曼聯球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）亦已按捺不住要求離隊。英國傳媒就表示，新帥的滕哈格（Erik ten Hag）向隊內球員定下新的規則，表明要阻止隊內的「小圈子」行為，同時要球員在訓練期間做好表現。

英國《太陽報》就報道，滕哈格向球員下達球隊的規則和指示，當中包括不會容忍球員作無意義的橫傳和後傳，並且會在訓練中將不往前傳的球員換走；同時指明不會接受像去季更衣室的小圈子存在；同時獎牌和薪酬的表現會隨訓練反映；年輕球員可以藉在訓練的表現取代年長的球員；球員必須提高體能質素以及誡除「不可接受」的身體語言。

紅魔冀C朗隨隊外訪

有關的規定據報是針對曼聯隊內出現的問題，當中包括對C朗以及般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）等對領隊的批評。而早前，有傳C朗就向球會提出要求，表示在得到合理報價就希望轉會，有指C朗是希望可以參與歐聯的比賽，而車路士可能是他的下一個東家。不過有指曼聯就希望C朗至少在整個季前集訓留隊，並隨隊到泰國及澳洲。

至於曼聯的頭號轉會目標法蘭基迪莊，據報仍希望留在巴塞，不過球會方面就可能會要求這位荷蘭中場減薪。至於飛燕諾的守將杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）有傳已在曼聯準備接受體測。