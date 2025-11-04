英超｜滕哈格重返英超？狼隊奧尼爾突拒回巢

英超榜尾的狼隊在解僱域陀彭利拿（Vitor Pereira）後，原本有傳將重召前領隊的加利奧尼爾（Gary O'Neil）回巢，不過英國媒體指奧尼爾已經退出與球會的協商，並突然殺出了前曼聯領隊的滕哈格（Erik ten Hag），有傳是狼隊其中一個物色的人選。

據英國廣播公司（BBC）的報道，奧尼爾原本與狼隊已達成大部份的協議，不過他就已經退出了與球會的協商。據報道指，去年12月被解僱的奧尼爾，他與狼隊協議是將賠償金分12個月償還，也代表目前仍在收取狼隊的薪酬。而BBC指，他與米杜士堡的愛華士（Rob Edwards）是狼隊最初的2名人選。不過愛華士也表示，他仍希望留在米杜士堡，這支英冠球隊目前在聯賽排第2，來季仍有機會取得英超的席位。