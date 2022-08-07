英超︱滕哈格首度領軍失利　曼聯主場1:2不敵白禮頓

新任領隊滕哈格（Erik ten Hag）首度帶領曼聯出戰英超，卻未能敲響勝鼓。紅魔在主場迎戰白禮頓，被對方的哥斯（Pascal Gross）兩度攻破大門，結果1比2落敗，全失3分。

C朗拿度後備 基斯甸艾歷臣任箭頭

一直盛傳將會離隊他投的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），今仗先任後備，滕哈格派出新兵基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）擔任單箭頭，配合後上的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford）攻堅。另一邊廂的白禮頓，今季陣容變動較少，然而韋碧克（Danny Welbeck）、拉爾拉拿（Adam Lallana）及哥斯的攻擊組合卻極具威脅。

雖則紅魔今仗在主場出擊，但白禮頓在開賽後約10分鐘便搶得主導權，哥斯更先後於30分鐘及39分鐘埋門得手，協助客軍領先兩球。換邊後8分鐘，C朗終於落場，入替防守中場費特（Fred）。