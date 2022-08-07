英超︱滕哈格首度領軍失利　曼聯主場1:2不敵白禮頓

新任領隊滕哈格（Erik ten Hag）首度帶領曼聯出戰英超，卻未能敲響勝鼓。紅魔在主場迎戰白禮頓，被對方的哥斯（Pascal Gross）兩度攻破大門，結果1比2落敗，全失3分。
C朗拿度後備 基斯甸艾歷臣任箭頭
一直盛傳將會離隊他投的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），今仗先任後備，滕哈格派出新兵基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）擔任單箭頭，配合後上的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford）攻堅。另一邊廂的白禮頓，今季陣容變動較少，然而韋碧克（Danny Welbeck）、拉爾拉拿（Adam Lallana）及哥斯的攻擊組合卻極具威脅。
雖則紅魔今仗在主場出擊，但白禮頓在開賽後約10分鐘便搶得主導權，哥斯更先後於30分鐘及39分鐘埋門得手，協助客軍領先兩球。換邊後8分鐘，C朗終於落場，入替防守中場費特（Fred）。
憑烏龍波追回一球
紅魔的入球黃金機會在60分鐘出現，C朗於進攻右路傳中，拉舒福特離門6碼撞射，卻被門將羅拔圖山齊士（Roberto Sanchez）撲出。直至67分鐘，紅魔終於追回一球，憑一次角球攻勢製造門前混戰，門將山齊士解圍，皮球卻撞中隊友阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）入網。之後紅魔先後換入雲迪碧克（Donny van de Beek）、加拿祖（Alejandro Garnacho）、杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）及艾蘭加（Anthony Elanga），可惜未能平反敗局，結果以1比2落敗，全失3分。