英超︱滕哈格：曼聯領隊就是地獄般工作

英超老牌勁旅曼聯新季「出閘脫腳」，主場以1比2不敵白禮頓，是後者近113年來首次在奧脫福打敗「紅魔」。新帥滕哈格（Erik ten Hag）英超首騷敗陣而回，賽後坦承曼聯領隊一職就如在地獄工作一般艱難，並強調球隊各方面問題多多，必須極速改善。

貴為名帥費格遜退休後的第5位曼聯正式領隊，「坦克」的首演卻又是令人失望，他賽後說：「這就如在地獄一樣的工作（It is a hell of a job），總不會一天便能扭轉局面。我認為我們可以踢得更好，這是一個打擊，非常失望，我們必須作出應對。要糾正必須要時間；但我們已經沒時間，必須盡速交出成績。我們要贏出每一場賽事，必須有這種心態。今場表現怎會滿意，我們上了一課，要向前看。」

滕帥指曼聯球員受上季的不濟戰績影響，缺乏自信心，強調陣內都是好球員，必須將自信帶到球場。他同時解釋基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo、C朗）先任後備，是因為體能狀況未足；但承認球隊有他上陣後，表現好轉，並指出C朗之後將會提升體能狀態，下周會有更佳表現。

傳斟奧地利33歲射手阿拿奧杜域

另外，傳出曼聯曾向博洛尼亞開價750萬英鎊斟介奧地利33歲射手阿拿奧杜域（Marko Arnautovic），後者之前曾在史篤城與韋斯咸効力，早有英超經驗，對此，滕哈格回應：「我不會開名，球季前至少有250名球員與曼聯扯上關係了。我們現時只有兩名正前鋒，也許連同拉舒福特會是3個，但拉舒福特似乎在左邊較佳，今場我們便是缺少了一個傳統9號。」滕帥似是暗示確有買入新前鋒的必要。