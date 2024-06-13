英超｜滕帥留任 曼聯心儀3射手

英國各大體育媒體報道，英超老牌勁旅曼聯已落實留用荷蘭名帥滕哈格(Erik Ten Hag)，新合約也隨即會展開商討；而一個3大射手收購人選名單亦已定出，新股東英力士集團將會全力支持「坦克」，在新季領導「紅魔」重返高峰。
曼聯上季經歷了一個過山車般的球季，聯賽以第8名結束，寫下英超年代球會最差紀錄，敗仗場數亦創出歷史新高，並且是在英超史上首次得失球差以負數結束。可幸，季尾最後一戰打敗宿敵曼城，贏得英足盃，卻成了滕哈格的救命草。
據知，曼聯新股東利治基夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)的團隊，在季後曾先後接觸包括杜曹、普捷天奴(Mauricio Pochettino)、修夫基(Gareth Southgate)與湯馬士法蘭克(Thomas Frank)等主帥；其中更包括上周在摩納哥與杜曹會面，但終被後者婉拒。另一邊廂，紅魔考慮滕帥今季經歷隊內多達45次單一的嚴重傷兵問題，嚴重影響成績，因此決定繼續向他投下信心一票，期望這位「光頭主帥」新季領軍創出佳績。
明奴加拿祖上位 高層滿意
事實上，球會對滕帥提拔新人的能力深感滿意，包括高比明奴(Kobbie Mainoo)與加拿祖(Alejandro Garnacho)的冒起，正是當中表表者；而來自曼城的行政總監比拿達(Omar Berrada)將會在下月中旬履新、前布力般流浪名將韋確斯(Jason Wilcox)成為新技術總監，球會並正在斟介紐卡素的安斯禾夫(Dan Ashworth)作新體育總監，在「占Sir」全新的管理架構配合下，魔迷期待。
此外，隨著球隊鋒線今夏會有安東尼馬迪爾(Anthony Martial)離隊，管理層已定下一個3人增兵名單，目標包括賓福特的艾雲東尼(Ivan Toney)、里爾的約拿芬大衛(Jonathan David)及博洛尼亞的約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)，期望可大幅增強鋒力，挑戰列強。