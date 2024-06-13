英超｜滕帥留任 曼聯心儀3射手

英國各大體育媒體報道，英超老牌勁旅曼聯已落實留用荷蘭名帥滕哈格(Erik Ten Hag)，新合約也隨即會展開商討；而一個3大射手收購人選名單亦已定出，新股東英力士集團將會全力支持「坦克」，在新季領導「紅魔」重返高峰。

曼聯上季經歷了一個過山車般的球季，聯賽以第8名結束，寫下英超年代球會最差紀錄，敗仗場數亦創出歷史新高，並且是在英超史上首次得失球差以負數結束。可幸，季尾最後一戰打敗宿敵曼城，贏得英足盃，卻成了滕哈格的救命草。