英超｜演倫敦小打吡 賓福特有力扑「鎚」

英超倫敦七雄，暫時排名最低兩隊韋斯咸及賓福特，今晚深夜在本輪英超壓軸戰碰頭；當中「蜜蜂兵團」賓福特今夏易帥兼被拆骨，仍然保持一定戰力，實而不華，死球戰術暗藏殺機，遇上易帥後未有起色的「鎚仔幫」韋斯咸，足智彩「讓球」平手盤，可博客隊。(球賽編號FB7628，10月21日03:00開賽)

「鎚仔幫」韋斯咸辭退樸達後，即由前諾定咸森林主帥紐奴領軍，但國際賽前領軍兩場只得1和1負，未見起色；球隊開季7輪聯賽只得4分，今夜是季內連續第4場主場踢倫敦打吡，之前3仗全敗入2球失10球。球隊由馬夫洛柏路斯(Mavropanos)跟麥斯基爾文(Max Kilman)扼守中路不穩之餘，中前場只靠隊長射手查洛保雲(Bowen)單天保至尊，巴西中場盧卡斯柏基達(Paqueta)瞻前顧後，其餘眾將表現一般。