英超｜演倫敦小打吡 賓福特有力扑「鎚」

英超倫敦七雄，暫時排名最低兩隊韋斯咸及賓福特，今晚深夜在本輪英超壓軸戰碰頭；當中「蜜蜂兵團」賓福特今夏易帥兼被拆骨，仍然保持一定戰力，實而不華，死球戰術暗藏殺機，遇上易帥後未有起色的「鎚仔幫」韋斯咸，足智彩「讓球」平手盤，可博客隊。(球賽編號FB7628，10月21日03:00開賽)
「鎚仔幫」韋斯咸辭退樸達後，即由前諾定咸森林主帥紐奴領軍，但國際賽前領軍兩場只得1和1負，未見起色；球隊開季7輪聯賽只得4分，今夜是季內連續第4場主場踢倫敦打吡，之前3仗全敗入2球失10球。球隊由馬夫洛柏路斯(Mavropanos)跟麥斯基爾文(Max Kilman)扼守中路不穩之餘，中前場只靠隊長射手查洛保雲(Bowen)單天保至尊，巴西中場盧卡斯柏基達(Paqueta)瞻前顧後，其餘眾將表現一般。
球隊今場好消息是捷克中場湯馬士蘇錫克(Soucek)停賽3場後復出，但這位30歲的球會重將，自上季尾起表現開始走下坡；季初不論踢英超或國家隊比賽入球及助攻欠奉，今場復出可加強中場截擊力及死球威力，但對進攻組織助力有限。
賓福特提早護級要搶分
今場是本輪英超尾場，預期其他下游球隊有機會搶得分數下，暫時7戰7分的「蜜蜂」有機會跌落尾三降班區域，同樣要打告急牌。今夏被拆骨後，外界視賓福特為降班熱門之一；但在死球教練變主帥的基夫安祖斯麾下，球隊表現恰如其分，主力新兵門將基拿靴(Kelleher)、英格蘭老將佐敦軒達臣(Henderson)及上季加盟後長期養傷的箭頭伊戈泰亞高(Igor Thiago)，擔起三線重要角色。賓福特季內統計場均只得英超暫少最少的8次射門，但入球及把握能力卻不俗；尤其煞食的界外球及死球戰術，遇上中路防守不穩的鎚仔幫防線，預料可以取得甜頭。球隊對上4季作客韋斯咸，錄得3勝1負佳績，今場倫敦打吡仍有力坐和望贏。
