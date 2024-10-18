英超｜火力鬥弱 曼聯迎賓福特博「細」

國際賽空檔未有讓「紅魔」曼聯的傷兵潮減退，明晚在英超主場迎戰賓福特，仍保主帥一職的滕哈格，要為排陣大傷腦筋之餘，亦要提防對手鋒將的突擊。兩軍火力各有隱憂，今場寧取足智彩入球中位數[3.5]球「細」盤更好。(球賽編號FB2076，10月19日22:00開賽)

曼聯國際賽前悶和主場的阿士東維拉，開季7戰8分排第14位，是自1989/90年度以來，該隊開季聯賽7戰以來最差一屆；不過主帥「坦克」經高層在早前開會，仍保帥位，他雖然公開場合表現積極及樂觀，但最麻煩是傷兵不少、排陣常變。上仗又先以莊尼伊雲斯及哈利馬古尼，鎮守中路，成功守和對手；但半場被換走的馬古尼又要養傷，而他的愛將、新兵右閘馬沙拉奧亦因心悸問題，早前已接受小手術，今場亦要缺陣。