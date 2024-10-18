英超｜火力鬥弱 曼聯迎賓福特博「細」

國際賽空檔未有讓「紅魔」曼聯的傷兵潮減退，明晚在英超主場迎戰賓福特，仍保主帥一職的滕哈格，要為排陣大傷腦筋之餘，亦要提防對手鋒將的突擊。兩軍火力各有隱憂，今場寧取足智彩入球中位數[3.5]球「細」盤更好。(球賽編號FB2076，10月19日22:00開賽)
曼聯國際賽前悶和主場的阿士東維拉，開季7戰8分排第14位，是自1989/90年度以來，該隊開季聯賽7戰以來最差一屆；不過主帥「坦克」經高層在早前開會，仍保帥位，他雖然公開場合表現積極及樂觀，但最麻煩是傷兵不少、排陣常變。上仗又先以莊尼伊雲斯及哈利馬古尼，鎮守中路，成功守和對手；但半場被換走的馬古尼又要養傷，而他的愛將、新兵右閘馬沙拉奧亦因心悸問題，早前已接受小手術，今場亦要缺陣。
曼聯今季場均入球不足1球
曼聯或要以連迪路夫、莊尼伊雲斯或17歲小將阿馬斯客串右閘，隱憂不少；加上球隊聯賽7戰入5球，其中在奧脫福3戰只入1球，近兩戰聯賽主場更吞3蛋，今場海倫有機會壓過約舒亞舒克斯任單箭頭，隊長般奴費南迪斯仍會擔任攻中，但無論如何變陣，紅魔暫時難言捧場信心。
對手賓福特上仗聯賽主場5比3擊敗狼隊，錄得近4場聯賽首勝，較曼聯多2分排中游；球隊雖然今屆打起箭頭、英超已入6球的麥比奧莫，但其實主強客弱走勢明顯，聯賽開季作客3戰全敗強隊腳下，僅入2球，今場不會心雄，只會伺機突擊，「入球」細更值捧場。
阿仙奴作客般尼茅夫阻力不大
同晚深夜則由阿仙奴作客般尼茅夫。阿仙奴上仗聯賽3比1反勝修咸頓，一換入一眾主力即發威反勝；今場陣容會較上次完整，作客攻守俱備，面對近4戰聯賽3敗的「般茅」，客勝穩開。(球賽編號FB2092，10月20日0:30開賽)
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